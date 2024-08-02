賀錦麗料獲民主黨候選人提名　首場競選集會攜副手登場

美國民主黨將於8月1日至5日開始黨內投票，以決出黨內總統候選人。副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）6日將在賓夕法尼亞州舉行首場候選人競選集會，屆時將攜副手登場，外界因舉辦地而猜測副手或為該州州長夏皮羅（Josh Shapiro）。



正式結果將於6日公布，外界猜測賀錦麗副手人選，美國《政治報》7月30日引述消息人士指，提醒外界不要對競選舉辦地城市做過多解讀。明尼蘇達州（Minnesota）州長沃爾茲（Tim Walz）、肯塔基州（Kentucky）州長貝希爾（Andy Beshear）亦是外界猜測副手的熱門人選。美國民主黨全國委員會（DNC）指賀錦麗已獲99%的黨代表支持，預料她將成功獲得候選人提名。

美國大選民主黨總統參選人、美現任副總統賀錦麗（又譯哈里斯）2024年7月30日出席在佐治亞州亞特蘭大舉行的拉票活動。（Reuters）

今次有4,700名黨代表將以電子方式投票，賀錦麗是唯一獲提名的人選，在已經簽署表態的3,900多名黨代表中，賀錦麗取得99%的支持率，亦沒有其他人達到獲提名的門檻。