美國大選｜民主黨：副總統賀錦麗已獲足夠票數成為總統候選人

美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）主席哈里森（Jaime Harrison）8月3日表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）已獲得足夠的票數，成為民主黨總統候選人。



美國副總統賀錦麗在得悉獲得足夠票數成為總統候選人後，在社交媒體發文：

賀錦麗表示，她很榮幸能夠代表民主黨成為美國總統的候選人。她將於下周正式接受提名。

賀錦麗同時指出，這場選舉旨在讓熱愛國家的人們走在一起，為成為最好的自我而奮鬥。

美國民主黨全國委員會7月30稱，該黨總統候選人網上提名投票8月1日至8月5日進行，今次有4,700名民主黨代表以電子方式投票，賀錦麗是唯一獲提名的人選，在已經簽署表態的3,900多名黨代表中，賀錦麗取得99%的支持率，沒有其他人達到獲提名的門檻。。