伊朗報復消息迫在眉睫　以軍：「目前」民事防護政策不變

有報道指伊朗最快可能在週一（8月5日）向以色列發動報復襲擊，以色列軍方說，以色列的民事防護政策「截至目前」維持不變。



黎巴嫩真主黨軍事指揮官舒庫爾（Fouad Chokr）7月30日被以軍空襲炸死，隔天哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）也在伊朗遇襲身亡，真主黨和伊朗誓要為兩人復仇。以色列媒體稱，以色列正為應對多方襲擊加緊準備。

2024年7月31日，哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗疑遭以色列暗殺，德黑蘭民眾上街抗議。（Reuters）

法媒報道，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在4日晚上的網上簡報會說：「我要回應有關敵人即將攻擊以色列領土、我們正處於戒備狀態的各種報道和謠言，我要強調，後方司令部（Home Front Command，簡稱Pakar）的國防政策目前並未改變。」

後方司令部是以色列國防軍的區域指揮部，負責在戰爭和緊急情況包括自然災害期間保護平民。

以色列：已做好應對任何襲擊的準備

哈加里和其他高級軍事與政府官員，包括以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）曾多次表明，以色列已做好應對任何襲擊的準備。

哈加里說：「我們會盡一切所能向你們發出必要的警告，讓你們做好應對任何威脅的準備。」但他說：「我們提供的保護並非密不透風，因此每個公民都必須清楚我們的指示，無論身在何處都要保持警惕。」

哈加里同時宣布，後方司令部已啟動一個新系統，以便在發生任何緊急情況時向公民發布警報。他說：「警報將發送到受威脅地區的手機，民眾無須申請或採取任何行動。」

以色列第12頻道報道，以色列安全機構正處於最高戒備，以美國為首、成員包括英國和阿拉伯盟國的國際聯盟，也在準備協助以色列阻止和攔截可能來自多方的襲擊，包括派戰鬥機和戰艦進行巡邏。美國和以色列官員說，伊朗最快可能在8月5日對以色列動手。

本文獲《聯合早報》授權轉載

