意大利載中國遊客旅遊巴失事　1死25受傷　2人危殆

意媒指，一輛載有45名中國公民的旅遊巴，8月4日下午在意大利中部城市阿雷佐（Arezzo）附近發生交通事故，造成1人死亡、2人重傷，25人輕傷。



意大利Tuscany區首長Eugenio Giani向傳媒ANSA確認，在阿雷佐市發生意外的旅遊巴出事時載有45人，25人受傷，其中2人情況危殆。

中國駐佛羅倫斯總領事館4日較早前指出，一輛載有25名中國公民的旅遊巴，8月4日下午在意大利中部城市阿雷佐附近發生交通事故，造成1人死亡、1人重傷，另有10多人輕傷。

載有中國公民的旅遊巴8月4日在意大利阿雷佐附近發生交通事故。（X @vigilidelfuoco 圖片）

新華社引述總領事館稱，事發於當地時間下午5時許，旅遊巴在阿雷佐附近的高速路撞上護欄，一名中國導遊在事故中死亡，受傷遊客均被送往當地醫院接受治療。

載有中國公民的旅遊巴8月4日在意大利阿雷佐附近發生交通事故。（X @vigilidelfuoco 圖片）

意外發生後，總領事館第一時間啟動領事保護應急機制，聯繫當地警方等部門全力開展事故應急處置，協調相關部門妥善安置遇事的中國遊客。