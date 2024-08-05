賀錦麗公布副手前夕爆醜聞　夫上段婚姻背妻偷食　競選團隊恐慌

當地時間8月3日，有英國小報曝出，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的丈夫任德龍（Doug Emhoff）曾在第一段婚姻中出軌女兒老師並令對方懷孕。任德龍3日發聲明承認婚外情一事，但未就報道細節作出回應。



任德龍在一份給美媒的聲明中說：「在我的第一段婚姻中，由於我的行為，克斯廷（Kerstin）和我經歷了一些艱難時期。我為此承擔責任，在那之後的幾年裏，我們一家人一起努力渡過難關，變得更加堅強。」

此前，英國《每日郵報》3日獨家報道稱，這位美國首個「第二先生」與前妻、電影製片人克斯廷婚內曾和女兒Ella所就讀私立小學的教師內勒（Najen Naylor）出軌，這段關係也導致他與克斯廷婚姻在2009年破裂。

2024年7月22日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）到訪特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）的競選總部，丈夫任德龍（Douglas Emhoff）同行。（Reuters）

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報道援引消息人士說法稱，內勒除了是小學老師，還兼職給任德龍家當保姆，事情發生後，她和任德龍達成「財務和解」，並辭去了在那所加州精英私校的工作，以掩蓋醜聞。報道說，居住記錄顯示，內勒2011年左右開始在紐約生活。2021年，她以85.5萬美元的價格在漢普頓買下一棟海濱別墅。

據一名直接了解此事的密友說，內勒當時懷孕了，但「沒有留下孩子」。《每日郵報》則提到，內勒的社交媒體在2009年曾分享過一段視頻，其中有一名身份不明的女嬰布魯克（Brook）出鏡。不過，從當地出生記錄來看，2008年或2009年沒有名為「布魯克・內勒」或姓氏為Emhoff的嬰兒登記出生。

內勒現為亞馬遜旗下有聲讀物公司Audible紐約辦事處的一名高級總監。《每日郵報》說，當該報就此事直接聯繫到內勒本人時，她並沒有否認上述故事，但也沒有發表評論，只是說「我現在有點被嚇到」。從報道內容來看，《每日郵報》曾找人在美國跟拍內勒的日常生活。

美媒3日引述知情人士稱，在美國總統拜登挑選賀錦麗作為其2020年競選搭檔之前，負責背景審查的團隊就已經知道了任德龍的這段婚外情故事。賀錦麗和任德龍2013年經朋友介紹認識，次年步入婚姻。據該知情人士稱，賀錦麗在婚前也知曉此事。

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另據美媒，賀錦麗競選團隊發言人拒絕發表聲明以外的評論。當被問及競選團隊是否對《每日郵報》報道的基本事實提出異議時，該發言人拒絕置評。克斯廷則發聲明說，她和任德龍多年前「出於各種原因」結束16年婚姻，她仍認為後者是「好父親、好朋友」，並稱為前夫、他的現任妻子賀錦麗和他共同建立的溫暖而相互支持的混合家庭感到非常自豪。

7月21日，拜登在政治和輿論壓力下宣布放棄競選連任，並「背書」賀錦麗成為民主黨總統候選人。美國民主黨全國委員會2日宣布，賀錦麗已獲得足夠鎖定民主黨總統候選人提名的黨代表票。民主黨全國代表大會定於8月19日至22日在芝加哥舉行，民主黨計劃在大會上正式提名該黨總統候選人。

據美媒報道，賀錦麗預計最遲將於5日公布她的競選搭檔，二人將於6日在費城舉行首次聯合競選集會。據美國《紐約時報》報道，賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）、亞利桑那州參議員馬克·凱利（Mark Kelly）和明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）等熱門候選人計劃4日在賀錦麗住所與她會面。

《每日郵報》3日說，有關任德龍婚外情的新聞在賀錦麗的競選活動中引起了恐慌，因為賀錦麗正在加緊努力爭取11月大選中的選民支持。最新民調數據顯示，賀錦麗和特朗普的民調接近，目前選情膠着。據美國選舉資訊網站「真正透明政治」（RCP）匯總的民調數據，截至7月31日，特朗普在全國民調中平均領先賀錦麗1.2個百分點，而拜登退選之前，特朗普對賀錦麗的優勢為1.7個百分點。

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