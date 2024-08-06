美軍伊拉克阿薩德空軍基地遇襲　路透社：至少5名美軍受傷

中東局勢漸趨緊張之際，路透社8月5日引述美國官員報道，美軍在伊拉克的阿薩德空軍基地（Asad Airbase）遭到襲擊，至少五名美軍受傷。



據路透社報道，兩名伊拉克的消息人士稱，兩枚BM-13「喀秋莎」多管火箭炮（Katyusha rockets ）擊中位於伊拉克西面的阿薩德空軍基地。

一名伊拉克安全部門消息人士稱，火箭擊中空軍基地。目前尚不清楚這次襲擊是否與伊朗威脅對以色列報復哈馬斯領袖被殺有關。

2024年7月31日，在伊朗德黑蘭，巴勒斯坦組織哈馬斯（Hamas）領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）當天凌晨遇刺身亡後，大批示威者上街，部份舉起他的海報。（Reuters）

伊朗7月31日表示，由於美國支持以色列，美國對哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭被暗殺負有責任。

不具名的美國官員對路透社表示，其中一名受傷的美軍傷勢嚴重。美軍官員指，受傷人數是基於初步報告，之後仍可能改變。

圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛（Reuters）

一名官員補充指，基地人員正在進行遇襲後的損失評估。

美國白宮表示，總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）5日已聽取國家安全團隊有關中東事態發展的匯報，其中包括伊朗及其代理人對美軍的威脅。