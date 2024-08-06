中國駐美大使謝鋒：中方堅持「開門」「修路」「掛鈎」

據中國駐美國大使館網站8月6日稱，2024年8月2日，中國駐美國大使謝鋒接受美國《新聞周刊》（Newsweek）高級外交政策記者湯姆·奧康納（Tom O'Connor）專訪，闡釋黨的二十屆三中全會精神。訪談內容8月5日在該周刊網站頭版頭條刊登。主要內容如下：



謝鋒：這次全會的主題是，進一步全面深化改革、推進中國式現代化；最重要的成果是，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，擘畫了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的新藍圖。《決定》中「改革」作為高頻詞出現了145次，「開放」出現了35次。

改革開放以來，中國共產黨有兩次劃時代的三中全會：1978年，十一屆三中全會開啟了改革開放和社會主義現代化建設新時期；2013年，十八屆三中全會開啟了新時代全面深化改革、系統整體設計推進改革新征程。剛剛閉幕的二十屆三中全會，是一座新的里程碑，發出的重要訊息是，中國改革不停頓、開放不止步。

當今世界變亂交織，全球經濟前景不確定性增加，家家有本難念的經。如何應對？一些國家選擇以鄰為壑、內病外治，中國則堅持刀刃向內,通過全面深化改革、完善制度，防範化解風險、應對挑戰，實現互利共贏。這次全會提出300多項重要改革舉措，涉及體制、機制、制度層面，而且明確到2029年中華人民共和國成立80周年時必須完成，展現了將改革進行到底的堅定決心和信心。環顧世界，還有哪個國家能以這種說到做到、只爭朝夕的方式推動這麼大範圍、這麼大規模、這麼大力度的改革？

中國改革開放已經走過46年歷程，與以往摸着石頭過河、單點突破不同，「低垂果實」都摘完了，好吃的「肉」都吃掉了，剩下的都是難啃的「硬骨頭」。現在中國經濟對世界經濟增長的貢獻率超過30%，具有世界影響，一舉一動不可不慎歟。老百姓不再滿足於吃飽，還要求吃好，蛋糕不僅要做大，而且必須分好，對社會公平正義提出更高要求。因此改革必須更精準、更系統、更全面，才能回應人民和世界的期待。

圖為2020年10月20日，西藏林芝地區的建築工地。（Reuters）

奧康納：中國經濟正面臨消費、房地產市場和地方政府債務等挑戰。中國準備如何應對？

謝鋒：中國正處於轉變發展方式、優化經濟結構的攻關期，難免遇到一些「成長中的煩惱」。這些問題是發展中、轉型中的問題，經過努力是完全可以克服的。事實上，一部中國改革開放史就是不斷發現問題、解決問題的過程。

如何解決這些問題？這次全會給出的答案是，推動高水平開放，實現高質量發展。我們將繼續以改革促發展、向改革要動力，進一步解放和發展生產力，為中國式現代化提供強勁動力。

一是供需兩端發力。我們將大力發展新質生產力，推動「老」產業高端化、智能化、綠色化，培育人工智能、航空航天、生物醫藥等「新」產業，促進實體經濟和數字經濟深度融合。

中國消費市場持續擴容提質，去年消費對中國經濟增長貢獻率達82.5%。當前，中國有4億中等收入群體，未來十年將增至8億。據估計，中國中等收入群體佔比每提升1個百分點，每年將增加1500多億美元消費支出。中國城鎮化率只有約66%，與發達國家80%左右的水平相比還有很大提升空間。中國城鎮化率每提高1個百分點，可拉動約1400億美元新增投資和280億美元新增消費，有力促進房地產發展。我們將繼續完善城鄉融合發展、區域協調發展、保障和改善民生等體制機制，進一步激發釋放內需潛力。近日，中國國務院印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，提出實施新一輪農業轉移人口市民化行動，近3億中國農民工將享受與城市居民同等的基本公共服務。

二是長短兩線結合。既要短期穩增長，又要長遠增後勁。近期，我們統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加大支持大規模設備更新和消費品以舊換新。針對房地產市場供求關係新變化，我們正加快構建房地產發展新模式，以滿足剛性和改善性需求為重點，加大保障性住房建設和供給力度，充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，建設適應人民新期待的「好房子」。針對地方政府債務風險，我們將一面「開前門」，拓展地方稅源，增加地方自主財力，明確消費稅改革方向，適當擴大地方稅收管理權限，合理擴大地方政府專項債券支持範圍；一面「堵後門」，建立全口徑地方債務監測監管體系，完善政府債務管理制度。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

奧康納：在這些挑戰下，您認為中國經濟能否實現今年增長5%左右的目標？

謝鋒：今年上半年，中國經濟回穩向好、量質齊升。從「量」上看，GDP環比增速連續八個季度正增長，上半年同比增長5%，在全球主要經濟體中名列前茅。41個工業大類中39個行業增加值實現增長，是更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。從「質」上看，產業向「新」向「綠」加速轉型，高技術產業投資同比增長10.6%，集成電路、服務機械人、新能源汽車、太陽能電池等智能綠色新產品產量均保持兩位數增長，新動能加快孕育成長。彭博社預測，中國科技產業合計佔GDP的比重到2026年有望擴大到23%。IMF等多家國際機構已將今年中國經濟增速預期上調至5%以上。

中國經濟面臨的困難挑戰依然不少，但穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。製造業規模持續擴大，將提供供給支撐；暑期旅遊、開學季、「十一」長假等將掀起新的消費熱潮，短板領域和新賽道投資空間廣闊，將提供需求支撐；傳統產業改造升級，新興產業不斷成長，將提供動力支撐；超長期特別國債、專項債等將提供政策支撐。

中國有信心不僅能實現全年經濟社會發展目標，還將積累長期可持續發展的不竭動力。

圖為2024年2月10日，農曆龍年第一天，數名女子在上中國上海外灘拍照。（Reuters）

奧康納：中國在不穩定的環境中繼續開放，此次三中全會是否對市場的重視程度有所弱化，更強調政府對經濟的影響？

謝鋒：如何處理好政府與市場的關係，是個世界性難題。中國將有效市場和有為政府結合起來，既用好「看不見的手」，發揮市場在資源配置中的決定性作用，實現資源配置效率最優化和效益最大化；也用好「看得見的手」，健全宏觀經濟治理體系，更好維護市場秩序、彌補市場失靈，激發全社會內生動力和創新活力。

此次三中全會繼續強調要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，並在破除市場准入壁壘、推進要素市場化改革、完善市場經濟基本制度等方面作出重要改革部署。《決定》明確，要繼續深化國資國企改革，推進能源、鐵路、電信、水利、公用事業等行業競爭性環節市場化改革；同時為非公有制經濟發展提供更多機會，制定民營經濟促進法，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。

這些都表明，中國堅持市場化改革取向的態度始終未變。我們將繼續努力，讓「看不見的手」和「看得見的手」各展其長、協同發力，持續釋放發展潛力。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

奧康納：目前世界充滿動盪不安，不穩定性增加。請問這是否會影響中國繼續推進改革擴大開放？

謝鋒：在一些國家「關門」「築牆」「脫鈎」的今天，開放已經成為全球「稀缺品」。但中國堅持「開門」「修路」「掛鈎」，與世界分享改革發展紅利。「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」。無論國際風雲如何變幻，我們都將堅持做好自己的事，堅持做正確的事。中國將繼續主動對世界張開雙臂，也期待世界向中國敞開懷抱。

開放是中國式現代化的鮮明標識。這次全會推出了許多真金白銀的舉措。一是「做減法」，包括繼續縮減外資准入負面清單、落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求、全面實施跨境服務貿易負面清單等。二是「做加法」，包括穩步擴大制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則，打造透明穩定可預期的制度環境；擴大自主開放，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。三是「劃等號」，對內外資企業一視同仁，保障外企在要素獲取、資質許可、政府採購等方面國民待遇。

一個更開放的中國，為世界提供更多市場機遇和增長機遇。外資在華興業按下「加速鍵」。上半年在華新設外企26870家，同比增長14.2%，吸引外資近5000億元，處於近10年高位。特斯拉又一座超級工廠在上海動工，從洽談到簽約僅用了1個月。蘋果公司在北京、上海、深圳和蘇州設立研發中心，在中國研發人員過去5年翻了一番。寶馬在中國建立了全球最大規模生產基地和第二大研發體系。近日中國貿促會報告顯示，超過四成受訪外資企業認為中國市場吸引力上升，其中美資企業最看好中國市場，近半數受訪外資企業預期未來5年在華利潤率提高。

外資用腳「投票」。中國不僅是「世界工廠」，也是「世界市場」；不僅有「中國製造」，還有「中國智造」；不僅是全球經濟增長的重要引擎，更是難得的價值窪地和投資高地。我們歡迎更多企業抓住中國發展機遇，共享中國發展紅利，實現自身更大發展。

二十屆三中全會。（新華社）

奧康納：中國媒體對此次會議的報道大多積極正面，但一些西方媒體則持不同看法。您認為是什麼造成這種「溫差」？

謝鋒：「耳聽為虛，眼見為實」。最近，中國免簽「朋友圈」不斷擴大，還對包括美國在內的54個國家人員實行72小時或144小時過境免簽。不少外國遊客抓住機會體驗中國，今年上半年入境的外國人達到1463.5萬人次，同比增長152.7%，其中免簽入境同比增長190%。「City不City」走紅網絡，「China Travel」成為流量密碼。外國遊客逛夜市、壓馬路、乘遊船、坐高鐵，還學跳廣場舞、乘坐無人駕駛出租車、體驗無人機送外賣，實地感受一個開放安全、活力滿滿、熱情好客、真實立體的中國。不少旅遊視頻以「意想不到的中國」「西方媒體不想讓你看到的中國」為題，有網友評論：「中國不是我們的敵人」「我們同為地球居民，需要懂得如何和平共處。」

我們歡迎美國各界人士赴華交流學習、工作生活，已出台多項便利措施：對美國公民申辦赴華旅遊簽證免提供機票、酒店訂單、行程單、邀請函等材料；對符合十年多次簽證條件申請人適當簽發較長停留期簽證；對符合條件的簽證申請4個工作日即可獲簽。這次全會《決定》專門提到，將完善境外人員入境居住、醫療、支付等生活便利制度。全會結束幾天後，商務部等七部門就聯合印發了《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。下一步，我們將繼續優化人員往來便利措施，讓外國朋友在中國旅行更方便、更舒心。歡迎大家來趟「說走就走」的中國行，遇見一個不一樣的精彩中國！

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