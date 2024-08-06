日經指數暴跌熔斷　Circuit breaker是什麼？美股機制「過三關」

亞太區股市8月5日受日股下暴瀉拖累全線下挫，其中日韓股市跌勢觸發熔斷機制，暫停交易。本文將簡介什麼是熔斷機制（Circuit breaker / Trading curb）及其觸發條件。



熔斷機制是什麼？

熔斷機制是一個股市詞彙，取自保險絲，當電流太大時保險絲會熔斷。

熔斷機制是當股市在短線上下升跌的速度與幅度太大時，監管機關為免恐慌蔓延而設置的止損點，以停市或暫停交易讓市場冷靜下來，避免股市繼續大幅波動。

在股市短線急挫的情況，賣盤狂拋，買盤卻無意接貨，導致股市崩潰。

熔斷機制可讓賣盤減少非理性拋售，買盤也能檢視「抄底」的可能，促使買賣雙方成交。

圖為2024年5月1日，美國紐交所內，一名交易員正在工作，他前方的熒幕上正在顯示美國聯儲局議息會議後，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓舉行的新聞發布會。（Reuters）

美股曾5度熔斷

資料顯示美股曾5度發生熔斷。其中1次是發生在1997年10月27日，其餘4次發生在2020年3月。

美股熔斷機制是參考標普指數。若標普下跌7%，為1級市場熔斷，當標指跌幅擴至13%時為第2級市場熔斷。倘若標普跌幅進一步擴大至20%，為第3級市場熔斷。若在美東時間上午9時30分至下午3時25分期間，發生1級及2級市場熔斷時，屆時所有股票會暫停交易15分鐘。若第1級及第2級市場熔斷發生在下午3時25分，屆時市場便不會暫停交易。

第1級及第2級熔斷每日只會發生1次。即發生1級熔斷後，標普指數先反彈繼而跌幅達到7%以上，亦不會出現熔斷，直至股市跌幅觸發第2級熔斷。當標普指數達到20%而觸發第3級熔斷時，便會全日停市。