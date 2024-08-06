歐盟指TikTok Lite導致用家上癮　公司撤銷獎勵功能　了結調查

俄衛網8月6日報道，歐盟委員會8月5日宣布，TikTok已承諾從歐盟永久撤銷TikTok Lite（精簡優化版）的獎勵計劃，以了結歐盟委員會在4月22日對TikTok提起的正式訴訟中所提出的問題，並確保遵守《歐盟數碼服務法》（Digital Services Act），歐盟委員會因此結束相關訴訟。



圖為2024年5月24日，菲律賓，用戶在TikTok上的個人賬戶中開啟直播，通過推廣售賣貨物賺取佣金。（Getty）

TikTok Lite的「獎勵計劃」允許用戶在平台上通過完成某些任務（例如觀看影片、Like內容、關注創作者或邀請朋友加入平台）來賺取積分，積分可兌換成各種獎勵，包括亞馬遜（Amazon）優惠券、PayPal禮品卡、TikTok硬幣等。

TikTok Lite在法國和西班牙推出後不久，4月22日，因擔憂其「成癮」效應，歐盟委員會根據《歐盟數碼服務法》對TikTok展開正式調查。4月24日，TikTok在社交媒體平台X發文稱，已自願暫停應用程序TikTok Lite的獎勵系統，同時試圖解決歐盟方面的擔憂，「TikTok 始終尋求與歐盟委員會和其他監管機構開展建設性的接觸」。

2020年1月6日路透社發布的設計圖片顯示，TikTok標誌顯示在智能手機熒幕上。（Reuters）

歐盟委員會8月5日表示，TikTok已承諾從歐盟永久撤出TikTok Lite獎勵計劃，且不會推出任何規避撤出的其他計劃。並指出，「今天的決定使這些承諾具有法律約束力，這意味着任何違反承諾的行為都將立即構成違反《歐盟數碼服務法》，因此可能導致罰款。通過這一決定，歐盟委員會也將結束4月22日對TikTok提起的正式訴訟」。

據美國矽谷科技創業創新創投新聞網站TechCrunch消息，TikTok發言人伯頓（Elliott Burton，暫譯）表示，「我們一直尋求與歐盟委員會和其他監管機構進行建設性接觸。TikTok很高興達成友好解決方案，現已撤銷4月在法國和西班牙推出的TikTok Lite獎勵計劃，我們之前已經自願暫停了該計劃」。

圖為2024年3月12日，美國華盛頓，示威者手持標語反對美國禁止TikTok。（Reuters）

據了解，這是根據歐盟《歐盟數碼服務法》結案的首宗案件。但歐盟委員會於2024年2月啟動的TikTok是否違反《歐盟數碼服務法》中有關兒童保護保護兒童和確保廣告透明度的規定的調查仍在進行中。若被認定違規，TikTok的母公司字節跳動（Bytedance）可能面臨高達其全球營業額6%的罰款。