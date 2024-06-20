柬埔寨推動電動車產業發展　將有新政策

柬埔寨財經部官員披露，柬埔寨將通過實施一項新的政策，促進電動車產業在柬埔寨可持續發展。這項新政策已得到柬埔寨首相洪馬內的批准頒發。



據官員星期三（6月19日）介紹，柬埔寨即將付諸實施的電動車發展政策，將推動柬分階段發展和建立電動車生態系統，包括吸引投資在柬埔寨設立電動車裝配廠、零部件製造廠以及電動車充電站服務網絡。新政策鼓勵民眾及政府機構廣泛使用電動交通工具。

中國新聞社報道，前述政策願景是通過大力建設電動汽車產業生態圈，將柬埔寨發展成為電動汽車使用率處於較高水平的國家，以支持和實現柬國可持續發展目標。政府將為此制定激勵機制，以提高該國電動車的銷售量。中央和地方政府也計劃撥出預算，購買電動交通工具。

柬埔寨慶祝一年一度的送水節。（Getty）

柬埔寨國旗。（Getty）

根據規劃，柬官方預計2030年柬埔寨電動汽車數量將增至3萬輛，電動電單車數量增至74萬輛。2030年至2040年，柬埔寨電動汽車和電動電單車擁有量將在100萬輛以上。

在不久前舉辦的一個專業論壇上，柬埔寨發展理事會官員呼籲中國投資者積極參與發掘該國電動車產業的潛力，並強調政府在改善投資環境方面所做的努力，以及在促推電動車領域發展建立的最有回報和最有利的激勵政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載

