柬埔寨詐騙園區「運豬仔」　中國男跳車摔至重傷　血流披面被抬走

柬埔寨媒體6月30日稱，金邊一詐騙園區6月30日用旅遊巴運送一批「豬仔」，一名中國籍男子趁機跳車逃走，但重摔地上受傷。另一從後駛至的旅遊巴上多名男子將他抬上車。警方獲報後派員追截成功，並發現數十名中國籍「豬仔」。



柬媒《新柬埔寨》（Kampuchea Thmey）在6月30日稱，警方當場扣留全車人員，帶到警局調查。

事件發生在30日早上5時50分。《新柬埔寨》引述金邊市的一間製衣廠一名保安員稱，他看到一名中國籍男子站在一輛正在快速行駛、從北開向南的旅遊巴車廂外牆並突然跳車。他跌在地上後頭部重傷、大量出血。

柬埔寨Troryorng News在30日稱，受傷男子頭部、背部及臉部都有骨折。

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《新柬埔寨》引述消息人士稱，當時大家大吃一驚，過了一會兒，另一輛旅遊巴也在那裏停下來。

消息人士稱，當時車上4、5名中國籍男子下載，把同為中國籍的傷者抬上車，之後司機迅速開車逃跑，但面臨警方追捕。

警方稱他們在1公里外攔下旅遊巴後，發現車內有40人，包括39名中國人及1名柬埔寨女子。此外跳車受傷的男子已被送院，但他的情況尚未清楚。

警方調查顯示，受傷男子攜帶一個裝有360美元（約2,811港元）的手提包，但沒有護照。

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