泰媒：Tesla擬取消東南亞設廠計劃

消息人士指電動車巨頭Tesla可能放棄在東南亞開設電動車製造廠的計劃，因為Tesla在全球的設廠計劃都已喊停。



泰國《民族報》引述泰國政府消息人士指出，Tesla已取消在東南亞設立電動車建造廠的計劃。之前盛傳Tesla可能設廠的國家包括泰國、印尼與馬來西亞。

消息人士說，Tesla在全球的開廠計劃都已喊停，因此目前只討論充電站項目。除了中國、美國和德國，Tesla在馬國、印尼、泰國和其他國家都不會繼續開廠計劃。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）他去年9月21日說，他與Tesla總裁馬斯克（Elon Musk）舉行視頻會議時，邀請馬斯克在泰國設廠。但據報道，Tesla去年11月至12月期間派往泰國的一組執行團隊，如今已經解散。

Tesla盛傳今年初也與印尼政府達致初步協議，準備在印尼設廠。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）去年7月14日宣布，馬斯克同意到馬國投資。Tesla去年10月2日正式在賽城成立馬國營運總部。

投資、國際貿易與工業部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）今年3月1日宣布，政府批准Tesla向馬國出口純電動車的申請。他說，Tesla也將在馬國設立檢修與服務中心，並建立「超級充電站」（supercharger）網絡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

