涉允許多名違禁運動員參賽　WADA斥美國幕後操作違規

央視8月8日稱，總部位於加拿大蒙特利爾的世界反興奮劑機構（WADA）7日晚發聲明就當日稍早的一篇報道作回應，該報道揭露美國反興奮劑機構（USADA）多年來允許服用興奮劑的運動員參賽，至少有一宗案例從未公布或沒有制裁反興奮劑規則的違規行為，這直接違反《世界反興奮劑規則》和USADA自己的規則。



美國機構屢違反《世界反興奮劑條例》

WADA的聲明表示，USADA允許服用興奮劑的運動員參賽明顯違反世界反興奮劑機構旨在保護體育競賽完整性的規則。WADA沒有批准過美國反興奮劑機構多年來允許服用興奮劑的運動員參賽。

美國9枚奧運金牌得主劉易斯（Carl Lewis）曾承認，儘管在1988年漢城奧運會前三次檢測均呈陽性，但最終還是被「網開一面」。

美國9枚奧運金牌得主劉易斯（Carl Lewis）出席2024年8月3日在法國巴黎舉行的The Olympic Gala Of Champions。（Reuters）

雅典奧運會百米冠軍加特連（Justin Gatlin）兩度被查出陽性，按規定應受到終身禁賽的處罰，但USADA卻為其「極力開脫」，最終把禁賽期縮短為４年。

除公開的案例外，WADA現在知道至少有3宗嚴重違反反興奮劑規則的運動員多年來被允許繼續比賽的案例，這些運動員同時被USADA用作線人。美國反興奮劑機構並沒有通知世界反興奮劑機構這些做法，無論是WADA的規則，還是美國自己的規則，都沒有任何條款允許這種做法。

多名美國違禁運動員未遭處罰

作為美國奧運田徑代表隊的選手，奈頓（Erriyon Knighton）2024年3月26日的興奮劑賽外檢查中，被查出呈類固醇（群勃龍）陽性。

但USADA在巴黎奧運會國內預選賽開始前突然作出決定，宣稱奈頓的陽性結果是由運動員食用了受污染的肉類引起的，決定不對其實施禁賽處罰，並允許他最終代表美國參加巴黎奧運會。

美國田徑選手Aldrich Bailey於4月賽外檢查呈雄激素受體調節劑奧司他林陽性，USADA認定是由於運動員使用的氯丁橡膠大腿壓縮袖受到污染。相關事實表明，奧司他林並不是一種常見的污染物質。

美國奧運田徑選手奈頓（Erriyon Knighton）2024年8月5日在巴黎奧運參加男子200米賽跑。（Getty）

WADA的聲明提及一個案例，一名參加過美國奧運會預選賽和國際賽事的運動員承認服用類固醇和紅細胞生成素（EPO），但仍被允許繼續比賽直到退役。這些案件從未公布，相關運動員的成績從未被取消，獎金從未退還，也從未被禁賽。運動員被允許與不知情的運動員比賽，就好像他們從未服用興奮劑一樣。

事後，當USADA向WADA承認這些做法，但聲稱任何後果的公布或結果的取消都會危及運動員的安全，並要求世界反興奮劑機構同意不公布該案件。處於這種無奈的境地，世界反興奮劑機構別無選擇，只能同意。因此該運動員的興奮劑問題從未公開。

世界反興奮劑機構（WADA）主席班卡（Witold Banka）出席2024年3月12日在瑞士的WADA研討會發表講話。（Reuters）

運動員與作弊者同場競技 破壞公平危及安全

美國運動員羅拔斯（Gil Roberts）曾獲巴西奧運會4x400米接力金牌，2017年他以和女友接吻所致興奮劑陽性為由，得到USADA的「赦免」。

羅拔斯2022年再次被查出服用違禁藥物，被處以禁賽16個月的處罰。2023年復出僅僅8個月，他又因興奮劑陽性被處以8年禁賽。多次違規的運動員屢次重返賽場，與其他運動員同場競技，體育比賽的公平性遭到嚴重破壞。

美國運動員羅拔斯（Gil Roberts）2017年8月6日在倫敦舉行的世界田徑錦標賽參加男子400公尺賽跑半決賽。

WADA的聲明稱，如果其他運動員知道他們是在與USADA允許用藥作弊的人比賽，他們會有什麼感覺？諷刺的是，USADA虛偽地懷疑其他反興奮劑機構沒有嚴格遵守規定，它自己卻多年來從未公布興奮劑案件，並允許作弊者繼續比賽，同時指望這些作弊者能幫助美國抓到可能違規的其他運動員。

WADA懷疑，管理USADA的董事會或為其提供資金的美國國會是否知道這種不合規的做法。這種做法不僅破壞體育比賽的公平性，也危及相關運動員的安全。