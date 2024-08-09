黃循財首個新加坡國慶講話　稱中美競爭或影響全球和平穩定

無論是中美競爭，還是歐洲和中東爆發衝突，或是民粹主義和經濟保護主義大行其道，各種外部挑戰都沒有緩和的跡象。雖然新加坡不像剛獨立時那樣一無所有，但要應對這些強大的外部力量，新加坡須有遠見和魄力，不能安於現狀，固步自封。



8月9日是新加坡建國59周年國慶日。總理兼財政部長黃循財，在國慶日前夕發表他任內的首個國慶獻詞時說，新加坡有充分的理由，為這些年來所取得的成就感到高興和自豪。因為新加坡已從一個微不足道的小國，成為第一世界國家的典範；從一個不被看好的國家，變成世界舞台上一個耀眼的小紅點。

但他也提醒，新加坡正面對新的挑戰，全球局勢正在發生重大變化。

他以中美為例說：「目前，中美兩國並不想正面對抗，但他們之間的戰略競爭卻有可能影響世界的和平和穩定。這對本區域尤其不利。」

與此同時，民粹主義、經濟民族主義和保護主義抬頭，加上許多國家都陷入政治困境，他因此覺得，這讓各國更難應對緊迫的生存危機，尤其是氣候變化。

面對這樣一個不利的大環境，黃總理坦言，這讓他深感憂慮。要在逆境中求存，就須保持靈活，擁有遠見和魄力，也須推陳出新，開拓自己的發展道路。

黃循財帶領的第四代領導團隊，將從三方面領導新加坡前進：一、通過推動創新和提高生產力，為新加坡人創造更多機會；二、穩定物價；三、加強社會援助體系。

圖為2024年5月15日，新加坡副總理兼財政部長黃循財在新加坡總統府宣誓就任新加坡第四任總理，並與行將卸任的現任總理李顯龍握手。（REUTERS/Edgar Su/Pool）

加強個人和社區的作用

政府擴大應對新挑戰的同時，也會加強個人和社區所扮演的角色。

「我們鼓勵每個人勤奮向上，充分利用資源和援助，在工作上竭盡所能，提升家人的生活。成功人士應該回饋社會，向其他同胞伸出援手。這樣，我們才能加強社會的團結和堅韌。」

黃循財說：「這些是我們可以應對世界新局勢的策略。我們要克服嚴峻的挑戰，沒有捷徑可走，也沒有標準答案可供參考，但挑戰越大，我們就要更堅定地迎難而上，將劣勢轉化為優勢。」

他提醒國人，建國總理李光耀和其他建國元勛，正是在建國一代的支持下，以堅韌不拔的精神和決心，克服了重重困難，為今天的新加坡奠定了穩固的根基。

回首59年的建國之路，新加坡從沒有多大謀生本事或自我防衛能力的第三世界國家，成了擁有全球最繁忙海港和機場，人民受高等教育的宜居城市。

這不平凡的經歷，顯示新加坡有能力攜手克服困難，黃循財呼籲人們勇往直前，再攀高峰，建立一個璀璨光明且處處機遇的未來。

他引用今年國慶慶典主題歌《攜手向前》（Not Alone）的歌詞說：「只要我們互愛互助，這裏就是我們溫馨的家。只要我們心連心，我們就能走得更遠。」

總理國慶獻詞的華語版由副總理兼貿工部長顏金勇宣讀；馬來語版由主管回教事務的社會及家庭發展部長兼衛生部第二部長馬善高（Masagos Zulkifli）宣讀，淡米爾語版則由內政部長兼律政部長尚穆根（K.Shanmugam）宣讀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

