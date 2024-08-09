黃循財首次新加坡國慶講話 承諾加強社福保障 扶助弱勢社群
新加坡總理兼財政部長黃循財8月8日發表他上任以來首次國慶講話時稱，在快速變化和動盪的全球環境中，政府會投入更多資金，加強社會援助體系，給予那些趕不上時代步伐的人、年長者，以及夾心層更多援助。
黃循財說，在過去兩年的財政預算案中，他推出多項扶持低薪工人、幫助弱勢家庭，以及提升退休保障的措施，也落實健康SG和樂齡SG等全國計劃，以更好地照顧年長者的需求。接下來，政府打算做得更多。
他指出，政府會通過新加坡攜手前進運動，進一步鞏固社會安全網，除了加強對家庭的支持，也會幫助國民從就業挫折中振作。黃循財表示：「政府已經有一些初步的想法，我會在國慶群眾大會上進一步說明。」
新加坡國慶群眾大會將於18日在宏茂橋工藝教育學院總部舉行，這是新加坡總理勾勒國家發展方向的重要平台。
新加坡政府與國民攜手 打造更美好新加坡
黃循財5月接任，成為新加坡第4任總理。他在這次的國慶講話中，重點談到由他領導的政府如何與新加坡人攜手，打造更美好的新加坡。
在政府推出更多援助的同時，他鼓勵人們勤奮向上，充分利用所得資源，在職場上竭盡所能爭取最佳表現，以提升家人的生活質量。成功人士則應該回饋社會，幫他人一把。
針對人們關注的生活費問題，黃循財稱，政府了解物價上漲對人們日常開銷帶來的影響，並承諾會加倍努力穩定物價。政府雖無法控制全球價格，但能做的是繼續保持新元強勁，讓人們免受全球通脹所帶來的最嚴重衝擊。
他預計，新加坡能夠取得更好的經濟增長，員工工資也會隨之增加。政府會繼續通過發放社區發展理事會鄰里購物券、現金補助和水電費回扣等，紓緩通脹對人們帶來的衝擊，尤其是中低收入家庭。單是2024年，政府就給每一戶新加坡公民家庭，發放800新元（約4,700港幣）的鄰里購物券。
新加坡2024年經濟全年增長1.1%，貿工部早前預測，的全年增長介於1%至3%。
住屋價格一直是牽動人們神經的重要課題，為了穩定房價，新加坡政府近年來採取一系列降溫措施，也增加預購組屋供應。
預購組屋會10月起將按照新的標準（Standard）、優選（Plus）和黃金（Prime）地段分類框架出售，以確保組屋價格合理，避免買家不公平地獲取暴利。
黃循財說：「房屋政策的創新，反映出我們堅持奉行居者有其屋的理念。我們下定決心，確保公共住房政策公平，讓國人買得到，也買得起政府組屋。」
推動經濟全面創新和提高生產力 應付生活費上漲
長遠而言，黃循財認為應付生活費上漲的關鍵，是推動經濟全面創新和提高生產力，這樣才能讓工資漲幅高過通脹，提高整體生活水平。
為此，政府會持續投資科研，發展機器人技術和人工智能等新科技；展開如樟宜機場第五航廈、大士港口等重點基礎建設項目，來加強新加坡作為全球物流樞紐的競爭優勢。
他指出，這些戰略已經奏效，因為不少跨國企業總裁都表示對新加坡充滿信心，認為當地是穩定可靠的基地。
為確保人們能從新工作中受益，他承諾，政府會積極地幫助勞動隊伍做好準備，把握新機遇，通過技能創前程，協助所有人在職業生涯中持續掌握新技能。
2024年的國慶講話在總統府的新加坡總理官邸（Sri Temasek）錄製，由於主樓正在裝修，黃循財會暫時在該處辦公，那裡也是新加坡首任總理李光耀一家人，於1965年8月8日新加坡獨立前夕暫住的地方。
通過這個歷史場景，黃循財希望人們在歡慶國慶日的同時，勿忘新加坡是如何從一個不被看好的國家，變成世界舞台上耀眼的小紅點。
本文獲《聯合早報》授權轉載