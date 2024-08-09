黃循財首次新加坡國慶講話　承諾加強社福保障　扶助弱勢社群

新加坡總理兼財政部長黃循財8月8日發表他上任以來首次國慶講話時稱，在快速變化和動盪的全球環境中，政府會投入更多資金，加強社會援助體系，給予那些趕不上時代步伐的人、年長者，以及夾心層更多援助。



黃循財說，在過去兩年的財政預算案中，他推出多項扶持低薪工人、幫助弱勢家庭，以及提升退休保障的措施，也落實健康SG和樂齡SG等全國計劃，以更好地照顧年長者的需求。接下來，政府打算做得更多。

他指出，政府會通過新加坡攜手前進運動，進一步鞏固社會安全網，除了加強對家庭的支持，也會幫助國民從就業挫折中振作。黃循財表示：「政府已經有一些初步的想法，我會在國慶群眾大會上進一步說明。」

圖為2024年5月15日，新加坡時任副總理黃循財在新加坡總統府宣誓就任新加坡第四任總理，並與將卸任的時任總理李顯龍握手。（REUTERS/Edgar Su/Pool）

新加坡國慶群眾大會將於18日在宏茂橋工藝教育學院總部舉行，這是新加坡總理勾勒國家發展方向的重要平台。

新加坡政府與國民攜手 打造更美好新加坡

黃循財5月接任，成為新加坡第4任總理。他在這次的國慶講話中，重點談到由他領導的政府如何與新加坡人攜手，打造更美好的新加坡。

在政府推出更多援助的同時，他鼓勵人們勤奮向上，充分利用所得資源，在職場上竭盡所能爭取最佳表現，以提升家人的生活質量。成功人士則應該回饋社會，幫他人一把。

針對人們關注的生活費問題，黃循財稱，政府了解物價上漲對人們日常開銷帶來的影響，並承諾會加倍努力穩定物價。政府雖無法控制全球價格，但能做的是繼續保持新元強勁，讓人們免受全球通脹所帶來的最嚴重衝擊。

他預計，新加坡能夠取得更好的經濟增長，員工工資也會隨之增加。政府會繼續通過發放社區發展理事會鄰里購物券、現金補助和水電費回扣等，紓緩通脹對人們帶來的衝擊，尤其是中低收入家庭。單是2024年，政府就給每一戶新加坡公民家庭，發放800新元（約4,700港幣）的鄰里購物券。

新加坡2024年經濟全年增長1.1%，貿工部早前預測，的全年增長介於1%至3%。

圖為2024年5月15日，新加坡時任副總理黃循財在新加坡總統府宣誓就任新加坡第四任總理後，發表就職演說。（REUTERS）

住屋價格一直是牽動人們神經的重要課題，為了穩定房價，新加坡政府近年來採取一系列降溫措施，也增加預購組屋供應。

預購組屋會10月起將按照新的標準（Standard）、優選（Plus）和黃金（Prime）地段分類框架出售，以確保組屋價格合理，避免買家不公平地獲取暴利。

黃循財說：「房屋政策的創新，反映出我們堅持奉行居者有其屋的理念。我們下定決心，確保公共住房政策公平，讓國人買得到，也買得起政府組屋。」

這張攝於2020年4月19日的照片顯示，新加坡一處組屋建築群。（Getty）

推動經濟全面創新和提高生產力 應付生活費上漲

長遠而言，黃循財認為應付生活費上漲的關鍵，是推動經濟全面創新和提高生產力，這樣才能讓工資漲幅高過通脹，提高整體生活水平。

為此，政府會持續投資科研，發展機器人技術和人工智能等新科技；展開如樟宜機場第五航廈、大士港口等重點基礎建設項目，來加強新加坡作為全球物流樞紐的競爭優勢。

他指出，這些戰略已經奏效，因為不少跨國企業總裁都表示對新加坡充滿信心，認為當地是穩定可靠的基地。

為確保人們能從新工作中受益，他承諾，政府會積極地幫助勞動隊伍做好準備，把握新機遇，通過技能創前程，協助所有人在職業生涯中持續掌握新技能。

新加坡總理兼財政部長黃循財2024年8月8日錄製影片發表他上任以來首次國慶講話。（新加坡總理辦公室網站）

2024年的國慶講話在總統府的新加坡總理官邸（Sri Temasek）錄製，由於主樓正在裝修，黃循財會暫時在該處辦公，那裡也是新加坡首任總理李光耀一家人，於1965年8月8日新加坡獨立前夕暫住的地方。

通過這個歷史場景，黃循財希望人們在歡慶國慶日的同時，勿忘新加坡是如何從一個不被看好的國家，變成世界舞台上耀眼的小紅點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

