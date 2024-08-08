日本地震車cam實錄：宮崎縣汽車電線桿狂搖 民宅食肆一片狼藉
撰文：洪怡霖 張子傑 許懿安
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日本宮崎縣8月8日下午發生強烈地震，政府最先指震度達6.9級，其後上調至7.1級。地震引起最多1米高的海嘯，而地震的一刻及損毀情況的片段陸續曝光。
有網民公開地震發生時的車內攝錄鏡頭片段：
鹿兒島霧島市的FM霧島電台的片段顯示，地震一刻整個辦公室出現劇烈搖晃，室內未有受到破壞情況。
有身處宮崎機場的網民上載片段，形容當時搖得很厲害，食肆內的物品散滿一地，民眾則到2及3樓躲避。
日本放送協會（NHK）稱，這一波由地震觸發的海嘯波浪料高1米，已抵達部份沿岸地區。
NHK稱，海嘯注意報顯示，海嘯已抵達宮崎縣、愛媛縣宇和海岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、鹿兒島縣東部、種子島與屋久地區等，全部估計高1米。
根據日本氣象廳網站資料，海嘯預報範圍包括東京都。
仙台核電廠已確認，地震未造成廠房出現異常情況。
▼商店架上衣服狂搖不止：
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