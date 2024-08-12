以巴衝突｜哈馬斯促斡旋方制定停火方案並實施　不計劃派代表談判

卡塔爾、埃及與美國推動以色列及哈馬斯於8月15日就停火協議重啟談判，美國總統拜登（Joe Biden）於11日仍稱「仍然有可能」達成協議，但哈馬斯已表示不打算派代表出席。



圖為2024年8月8日，以色列攻擊後，加沙南部汗尤尼斯（KhanYounis）竄起濃煙。（REUTERS）

《以色列時報》報道，哈馬斯於11日發聲明指出，要求斡旋方根據之前已商定的內容，以及根據美國總統拜登（Joe Biden）的建議和聯合國安理會決議，制定停火計劃並迫使以色列執行，而非尋求舉行更多談判或新的提議，為以色列對加沙的攻擊提供掩護，給予以色列更多時間對巴勒斯坦人進行種族滅絕。

不過，以色列安全部門的消息人士透露，以色列仍對會談可以達成協議謹慎樂觀，並認為可在幾天內付諸實施。該消息人士稱，以色列和哈馬斯之間的分歧正在縮小。

內塔尼亞胡7月25日訪問白宮，與美國總統拜登討論以哈衝突。 （REUTERS）

拜登同日受訪時也稱，他制定的協議方案獲得七國集團（G7）、聯合國安理會等組織的認同，他認為仍然可行，相信交戰雙方「仍然有可能」達成協議。