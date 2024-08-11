日本今晨接連發生4.5與4.3級地震　氣象廳回應

日本8月10日起是連放3天的假期，加上下週盂蘭盆節，機場和新幹線已出現人潮，很多人準備回鄉。惟日本可能再度發生地震，令他們的行程蒙上陰影。



宮崎縣8日發生7.1強震後，當地時間11日早上6時42分左右再度發生4.級地震。此外，在當地時間早上8時38分，福島縣對出水域發生4.3地震，最大震度2。

日本宮崎縣2024年8月8日發生7.1強震後，在當地時間早上8時38分，福島縣對出水域發生4.3地震，最大震度2。（日本氣象廳網站截圖）

日本氣象廳資料顯示，今晨發生在宮崎縣的地震，震央一樣在日向海灘，震源深度30公里，宮崎市最大震度3。所幸氣象廳指是次地震並無引發海嘯的風險。

除宮崎縣之外，熊本縣、佐賀縣、長崎縣、大分縣及鹿兒島縣等都觀測震度2至1的情況。

宮崎縣2024年8月8日發生7.1強震後，當地時間11日早上6時42分左右再度發生4.級地震。（日本氣象廳網站截圖）

宮崎縣日向灘對出水域8月8日發生7.1級地震發生後，氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」警報，籲未來1週嚴防大規模地震發生。

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