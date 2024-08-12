美國允興奮劑陽性運動員參賽事件　6大爭議一次看

央視新聞8月12日稱，隨着巴黎奧運會閉幕，賽場上的比賽也告一段落，但維護體育精神的鬥爭還在進行，美國的興奮劑醜聞還在發酵。下屆奧運會將在美國洛杉磯（Los Angeles）舉行，要讓世界對美國體育重拾信心，美國首先要向全世界解釋，圍繞這屆奧運的這麼多「美式離奇事件」，到底是怎麼回事？



辯護理由無稽？

參加這屆奧運會的美國運動員中，已經有不止一人被曝光在賽前就藥檢陽性，但美國官方不僅不處罰他們，還充分發揮想像力，寫出讓全球觀眾看不懂的「誤服」理由。

美國韻律泳運動員Calista Liu於5月的藥檢中被查出多佐胺（一種利尿劑和隱蔽劑）陽性，但美國反興奮劑機構（USADA）在奧運開賽前「及時」認定她沒有違規，理由是運動員的父親用含此成份的眼藥水，她躺在父親床上時皮膚接觸到眼藥水，因此意外吸收違禁物質。

2024年7月25日，包括Calista Liu在內的美國奧運選手在巴黎奧運會開幕前的美國隊歡迎儀式中合照。（Getty）

那麼問題問，一個人滴眼藥水，能灑多少到床上？一個不和父母一起住的人，僅僅是定期回家探望，在床上躺一會兒，能碰到多少眼藥水？眼藥水又能有多少穿過皮膚進入人體，再一路流進血液中？能讓血液裏的藥物濃度超標，床單上漏的那點眼藥水，劑量夠嗎？美國花游隊的這枚銀牌，拿得臉紅嗎？

「眼藥水的奇妙冒險」只是美國運動員「誤食故事」裏的冰山一角，除了「躺錯床單」，還有「穿錯衣服」、「親錯人」、「吃錯肉」等各種劇情。

USADA暗刪聲明？

為了給旗下運動員脫罪，多麼挑戰觀眾常識的「誤服」故事美國都能說出來，惟每次理由找完，禁賽解除後，美國官方又會默默地把「洗地」聲明刪掉，彷彿這話自己沒說過。

這屆奧運會，享受美國這項「服務」的除了花游運動員Calista Liu，還有田徑運動員奈頓（Erriyon Knighton）。他們分別在5月和3月藥檢陽性，但巧合的是，美國官方對這兩人的脫罪聲明都是在奧運會前發出，「及時」保住他們的參賽資格，然後美國USADA網站又「及時」地把聲明刪掉。

美國奧運田徑選手奈頓（Erriyon Knighton）2024年8月5日在巴黎奧運參加男子200米賽跑。（Getty）

在力挺奈頓的聲明中，美國USADA主席宣稱，判他無責是「正義得到伸張，訊息公開透明」。既然美國的聲明如此「正義」、「公開」，那為甚麼要在最晚時間才發表，又以最快速度刪掉？連對自己說過的話負責，都做不到嗎？

美媒幕後操作？

這屆奧運會的游泳比賽上，全世界都看到來自美國的「紫薯人」。為什麼臉變「紫薯」的主要是美國運動員？為什麼他們之前臉色都正常，就這次比賽時候變身「滅霸」？

面對如此「肉眼可見」的貓膩，美國的反應竟然是捂自己的眼睛。對比各西方媒體發布的同一人同一時刻同一角度的照片，很容易看出，美媒特意調色，把自己運動員的紫臉「變」白。問題是，又不是全世界都只看美國的媒體，這麼掩耳盜鈴的操作，有用嗎？

USADA允違禁運動員參賽惹議？

世界反興奮劑機構（WADA）前幾天披露，他們發現美國常年包庇至少3名嚴重違規「嗑藥」的運動員，理由居然是把這些人發展成「線人」。這些「線人」整個職業生涯都在正常參賽和拿獎，自己就是「奉命作弊」，還指望他們抓作弊嗎？

2024年3月12日，在瑞士洛桑舉行的世界反興奮劑組織 (WADA) 研討會會場見到WADA的標誌。（Reuters）

比「線人」更常見的是「持證嗑藥」的「病人」。俄羅斯黑客2016年曾攻破過WADA的數據庫。根據他們揭秘的資料，2016年里約奧運會期間，美國游泳隊中超過70%的成員、田徑隊中超過74%的成員因「患病」享有藥物豁免，菲比斯（Michael Phelps）、比拉絲（Simone Biles，又譯西蒙妮或拜爾斯）、威廉絲姐妹等明星選手也赫然在列。

靠「病人」拿金牌，以「抓作弊」的名義搞包庇，美國體育這堂而皇之的邏輯悖論，既可笑，更可氣。

USADA雙重標準？

WADA主席班卡（Witold Bańka）多次提醒稱：「90%的美國運動員都沒有遵守國際反興奮劑條例」。最能「嗑藥」的是美國，最喜歡找茬別國的還是美國。

諷刺的是，美國的反興奮劑法案，宣稱自己對世界各地的興奮劑問題和各類國際賽事擁有管轄權，但卻不能管豁NBA和NFL等美國國內的聯賽。寬以律己，嚴以待人，「雙標」至此，是何居心？

世界反興奮劑機構（WADA）主席班卡（Witold Banka）出席2024年3月12日在瑞士的WADA研討會發表講話。（Reuters）

美國機構執法對象過廣？

為了幾塊金牌，美國除在體育界的各種小動作外，政界和媒體界也是各種「盤外招」不斷，費盡心思打壓對手。國際檢測機構（ITA）就承認，正是美媒的污衊和炒作，導致中國游泳隊遭到額外檢測。

甚至連美國司法部和FBI都參與進來，按美國法律，國際體育組織的官員也都是他們的潛在執法對象。

下屆奧運會將在美國舉辦，但美國的倒行逆施，搞得別說各國運動員，就連國際奧委會（IOC）都不太敢參加。他們問道，美國政府會不會一言不合就把他們抓起來？美國奧委會主席Gene Sykes的回答是，別擔心，但如果真被美國警察找上，他也無能為力。