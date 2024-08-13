Banksy第八幅塗鴉「 犀牛」曝光 惜公布後遭蒙面男子破壞
撰文：劉耀洋
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英國倫敦街頭過去一週湧現著名匿名塗鴉藝術家Banksy（班克西）的新塗鴉作品，Banksy的第八幅塗鴉8月12日於倫敦東南部曝光，是一幅犀牛壁畫。英媒報道，在畫作公布的同一日，一名蒙面男子以噴漆破壞作品。
英媒《衛報》12日報道，Banksy的第八幅塗鴉是位於倫敦東南部查爾頓（Charlton）的一幅犀牛壁畫，看起來好像它正在爬上一架汽車頂部。
然而畫作公布後同日即遭人塗污，英國廣播公司（BBC）13日引述目擊者稱，一名戴著黑頭套的蒙面男子於12日晚上以白色噴漆破壞作品。
另一名目擊者則告訴BBC，涉事男子破壞畫作整個過程不到30 秒，然後他和另一名男性同夥迅速離開現場。
至於Banksy於11日公布的「食人魚魟」新作，《衛報》12日稱，倫敦金融城政府（City of London Corporation）發言人當日表示，已將該藝術品移至倫敦市政廳，以確保其得到適當保護並可供公眾觀看。
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