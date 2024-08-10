Banksy第五幅塗鴉亮相餐廳招牌　外界猜測以動物塗鴉暗示現狀

英國著名匿名塗鴉藝術家Banksy（班克西）8月9日再發新作——兩隻鵜鶘在沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）一間餐廳招牌上方亮相，其中顯示它們正在捕魚。塗鴉藝術家一般會在作品中配以文字表達想法，Banksy自5日開始一連五日發布作品，且並未在作品和社交平台上留下隻言片語，引起外界關注。



《衛報》、英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）8月9日報道，英國Arts University Bournemouth副校長Paul Gough表示， Banksy以這種方式發表一系列作品相當不尋常，他指Banksy常用動物來傳達訊息，「牛、豬和羊總是被黑猩猩、老鼠這些野獸襯托，因為它們帶着一種頑皮的暴虐氣氛。」

英國近期因3名舞蹈班女童遭持刀匪徒殺害引發各地騷亂，數千人7日在沃爾瑟姆斯托舉行示威，反對極右派以穆斯林和尋求庇護者住所為襲擊目標。

2024年8月4日，英國羅瑟勒姆，右翼示威者襲擊一家尋求庇護者入住的酒店。（Reuters）

Banksy這週依次發布的畫作為山羊、大象、猴子、狼、鵜鶘，而這些畫作中的主角都有一個共同點——均為動物。