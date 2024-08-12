Banksy第七幅塗鴉現身倫敦市中心 警崗搖身一變成「食人魚缸」
撰文：劉耀洋
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英國倫敦街頭過去一週湧現著名匿名塗鴉藝術家Banksy（班克西）的新塗鴉作品，Banksy的第七幅塗鴉8月11日於倫敦市中心曝光，他這次將一整個警崗直接化身為「食人魚缸」，吸引諸多民眾圍觀拍照。
《衛報》、英國廣播公司（BBC）11日報道，Banksy這幅作品與此前一週公布的的作品不同，它是一幅細節豐富的畫作，似乎是用半透明噴漆創作。
一名慕名前往拍攝「食人魚缸」藝術品的當地居民表示，畫作在陽光照射下相當漂亮，它有某種微妙的魅力。
報道引述警崗旁邊的2名警員稱，警方透過閉路電視發現食人魚畫作，他們奉命前往檢查這件藝術品，並正等待上級決定採取何種措施。
擁有及負責管理警崗的倫敦金融城政府（City of London Corporation）則表示，正研究如何保護這幅最新作品。發言人在聲明中稱：「我們了解倫敦市警崗的畫作，目前正在研究保護藝術品的方案。」
倫敦金融城政府其後在警崗周圍設屏障 惟仍無阻民眾「打卡」：
至於Banksy創作動機，其發言人11日接受《衛報》採訪時稱，Banksy是想在社會充斥負面新聞時期為大眾打氣。
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