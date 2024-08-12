Banksy第七幅塗鴉現身倫敦市中心　警崗搖身一變成「食人魚缸」

英國倫敦街頭過去一週湧現著名匿名塗鴉藝術家Banksy（班克西）的新塗鴉作品，Banksy的第七幅塗鴉8月11日於倫敦市中心曝光，他這次將一整個警崗直接化身為「食人魚缸」，吸引諸多民眾圍觀拍照。



《衛報》、英國廣播公司（BBC）11日報道，Banksy這幅作品與此前一週公布的的作品不同，它是一幅細節豐富的畫作，似乎是用半透明噴漆創作。

一名慕名前往拍攝「食人魚缸」藝術品的當地居民表示，畫作在陽光照射下相當漂亮，它有某種微妙的魅力。

Banksy第7幅塗鴉2024年8月11日於倫敦市中心曝光，他這次將一個警崗直接化身為「食人魚缸」。圖為一名當地警員用手機拍下畫作。（IG@Banksy）

報道引述警崗旁邊的2名警員稱，警方透過閉路電視發現食人魚畫作，他們奉命前往檢查這件藝術品，並正等待上級決定採取何種措施。

擁有及負責管理警崗的倫敦金融城政府（City of London Corporation）則表示，正研究如何保護這幅最新作品。發言人在聲明中稱：「我們了解倫敦市警崗的畫作，目前正在研究保護藝術品的方案。」

倫敦金融城政府其後在警崗周圍設屏障 惟仍無阻民眾「打卡」：

至於Banksy創作動機，其發言人11日接受《衛報》採訪時稱，Banksy是想在社會充斥負面新聞時期為大眾打氣。