新西蘭移民增長放緩　出國打工人數創紀錄　分析：經濟低迷

新西蘭移民數目放緩至16個月最低水平，而去海外找工作和更高薪酬的新西蘭公民數量創下紀錄。



新西蘭統計局8月13日在惠靈頓發布的數字顯示，截至6月份的12個月淨移民人數降至73,270人，較截至5月份的12個月修正後淨移民人數83,740人下降。這是2023年2月以來的最低水平，2023年10月曾達到高點，為136,600人。

圖為2023年12月1日新西蘭移民兼教育部長斯坦福（Erica Stanford，左）與新西蘭新任總理拉克森（Christopher Luxon，右）在一所學校出席活動後，在奧克蘭一同會見記者。拉克森11月27日宣誓就任新西蘭總理。（Getty）

彭博社報道，雖然入境人數仍處於歷史高位，但下降趨勢進一步表明，對居住和其他服務的需求，可能不像2024年早些時候假設的那麼旺盛。當時新西蘭央行指出，入境人數可能是額外通貨膨脹的來源之一。關注重點已轉向不斷上升的離開人數，反映了新西蘭國內經濟低迷，招聘停滯前景黯淡。

報告顯示，截至6月份的12個月裏，淨出境的新西蘭公民有55,270人，人數之高創下紀錄；其中離境80,170人，抵達24,900人。

新西蘭統計局稱，約38％的離境公民年齡在18歲至30歲之間，並稱約一半去了澳洲。

2023年7月26日，新西蘭惠靈頓，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，不在圖中）訪新西蘭期間，在兩國舉行的雙邊會議中，雙方的國旗（左為新西蘭國旗，右為澳洲國旗）被放在桌上。（Getty）

出現移民見頂的跡象，會讓新西蘭央行對通脹得到控制更加放心。新西蘭定14日宣布下一次利率決定，經濟師和投資者不確定政府會開始降息，還是等待通脹回到目標的進一步證據。

本文獲《聯合早報》授權轉載

