烏克蘭軍隊對庫爾斯克(Kursk)地區的攻勢進入第7天,繼續在俄羅斯境內推進,俄羅斯再有一個州份要疏散邊境居民,據俄媒塔斯社(TASS)8月12日報道,俄羅斯別爾哥羅德州(Belgorod)邊境疏散1.1萬人。



路透社報道,該州州長12日較早前稱疏散是因邊境出現「敵對活動」。

別爾哥羅德州鄰近庫斯克州,烏克蘭軍自6日以來攻擊庫爾斯克州。

俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)