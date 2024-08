烏克蘭軍隊對俄羅斯西部庫爾斯克(Kursk)地區攻勢進入第7天,繼續在俄境內推進,俄總統普京(Vladimir Putin)8月12日召開會議,指烏克蘭試圖通過在俄庫爾斯克州的行動,提升其未來談判地位。



俄衛網報道,普京表示西方正借烏克蘭人之手與俄羅斯作戰,指「敵人在其西方主子的幫助下,正在執行他們的意願」。

他又稱「國防部面臨的首要任務無疑是:將敵人從我們的領土上打出去、趕出去,並與邊防部門一起確保國家邊界的可靠保護。」

普京並指「這些行動毫無疑問是為了實現主要軍事目標,即阻止我國軍隊為了徹底解放盧甘斯克和頓涅茨克人民共和國、新俄羅斯地區的前進。」

他稱雖然烏方挑釁,但俄羅斯軍隊仍在沿整個接觸線推進,他稱俄軍進攻速度不僅沒有降低,相反加快50%。

俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)