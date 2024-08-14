烏軍稱再佔領40平方公里俄領土 俄斥西方未譴責入侵行為
撰文：蕭通
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烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）8月13日表示，已控制了俄羅斯南部庫爾斯克（Kursk）地區74個定居點，並在過去24小時內新增佔領40平方公里的俄羅斯領土。
瑟爾斯基透過視像向總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）匯報戰事進展。澤連斯同日表示，烏克蘭人再次證明，不論在任何情況下，都能夠實現目標、 保護國家的利益和獨立。他又稱，仍在準備下一步行動，但沒有詳細說明。
烏克蘭外交部發言人Heorhii Tykhyi表示，與俄羅斯不同，烏克蘭對奪取庫爾斯克的土地不感興趣，只希望保護國民的生命。
俄羅斯則在聯合國安理會非正式會議上批評，烏克蘭的西方盟友沒有譴責基輔入侵俄羅斯，指責烏克蘭軍隊殺害平民，並質疑跨境襲擊目的。
美國、法國和英國的代表重申，堅定支持基輔。他們沒有提到庫爾斯克攻勢，但指責俄羅斯在烏克蘭違反國際人道法和侵犯人權。
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