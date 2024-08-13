烏軍稱控制俄羅斯1000平方公里領土　普京矢言驅逐敵人

烏克蘭對俄跨境反攻已有一星期，攻勢持續。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）8月12日發布視頻，片中的烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，烏軍已掌控俄羅斯庫斯克州（Kursk）大約1,000平方公里的領土。



圖為2024年8月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於基輔會見到訪的美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）和布盧門撒爾（Richard Blumenthal）。（Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS）

澤連斯基表示，高層官員會議已下令，為庫斯克州地區制定人道主義計劃。他又重申，烏軍需要獲得西方盟友的許可，以使用使用遠程武器攻擊俄羅斯。

據指出，國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）同日法國國防部長塞勒科爾尼（Sebastien Lecornu）通話，敦促法國取消烏軍禁用西方武器攻擊俄羅斯境內軍事目標的限制。

庫斯克州代理州長Alexei Smirnov稍早時間指責，烏克蘭跨境強襲，已造成12人民死亡、傷者增加到121人。他指出，烏克蘭控制了28個定居點，推進深度約12公里、寬約40公里。

圖為2024年8月12日，俄羅斯總統蒲京（Vladimir Putin）與安全官員和地區州長舉行視象會議，討論烏克蘭軍隊入侵該國南部的局勢。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS）

俄總統普京（Vladimir Putin）8月12日召開會議，指烏克蘭試圖通過在俄庫爾斯克州的行動，提升其未來談判地位。

俄衛網報道，普京表示西方正借烏克蘭人之手與俄羅斯作戰，指「敵人在其西方主子的幫助下，正在執行他們的意願」。

他又稱，「國防部面臨的首要任務無疑是：將敵人從我們的領土上打出去、趕出去，並與邊防部門一起確保國家邊界的可靠保護。」