烏軍稱控制俄羅斯1000平方公里領土 普京矢言驅逐敵人
撰文：蕭通
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烏克蘭對俄跨境反攻已有一星期，攻勢持續。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）8月12日發布視頻，片中的烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，烏軍已掌控俄羅斯庫斯克州（Kursk）大約1,000平方公里的領土。
澤連斯基表示，高層官員會議已下令，為庫斯克州地區制定人道主義計劃。他又重申，烏軍需要獲得西方盟友的許可，以使用使用遠程武器攻擊俄羅斯。
據指出，國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）同日法國國防部長塞勒科爾尼（Sebastien Lecornu）通話，敦促法國取消烏軍禁用西方武器攻擊俄羅斯境內軍事目標的限制。
庫斯克州代理州長Alexei Smirnov稍早時間指責，烏克蘭跨境強襲，已造成12人民死亡、傷者增加到121人。他指出，烏克蘭控制了28個定居點，推進深度約12公里、寬約40公里。
俄總統普京（Vladimir Putin）8月12日召開會議，指烏克蘭試圖通過在俄庫爾斯克州的行動，提升其未來談判地位。
俄衛網報道，普京表示西方正借烏克蘭人之手與俄羅斯作戰，指「敵人在其西方主子的幫助下，正在執行他們的意願」。
他又稱，「國防部面臨的首要任務無疑是：將敵人從我們的領土上打出去、趕出去，並與邊防部門一起確保國家邊界的可靠保護。」
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