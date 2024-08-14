英國騷亂｜警方指1024人被捕　13歲女孩承認犯暴力騷亂罪

英國國家警察局長委員會（National Police Chiefs' Council）8月13日表示，在連續幾天發生涉及暴力、縱火和搶劫以及針對穆斯林和移民的種族主義騷亂後，英國當局現已逮捕1024人，對575人提出起訴，其中一名13歲女疑犯同日在法庭上承認干犯暴力騷亂罪（violent disorder）。



英格蘭紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案後，引發極右翼在各地發起大規模的反移民暴力騷亂事件。

但自上週以來，英國警方加大力度查明涉案人員後，騷亂事件有所減少。許多示威者很快就被定罪判刑，而部份人士的刑期較長。

英國國家警察局長委員會在社交媒體上發布最新拘捕和起訴數字：

國家警察局長委員會8月13日發表最新數字，英國各地有1024人被捕，575 人被起訴。

據英國廣播公司（BBC）同日報道，一名13歲女孩在奧爾德肖特（Aldershot）參與在一家收容尋求庇護者的酒店外的抗議活動，她在庭上承認犯下暴力騷亂罪。

2024年8月9日，北愛爾蘭貝爾法斯特舉行反移民示威活動，抗議者在警察附近舉著標語，意思是「守護我們的兒童」。（Reuters）

檢察官稱，這名女孩聚集在奧爾德肖特的一間酒店外，有人看到她在酒店入口拳打腳踢。