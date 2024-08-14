烏軍控制俄國庫爾斯克多地　拜登：普京陷「真正困境」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，烏克蘭軍隊在俄羅斯西南部庫爾斯克州（Kursk）的攻勢仍在繼續，烏軍已控制州內74個聚落。



路透社引述澤連斯基說，基輔部隊已經圍捕了俄羅斯戰俘，可以用他們交換被俘的烏克蘭戰士，並說這是烏克蘭不斷擴大的「交換籌碼」。他還暗示烏軍將採取下一步行動。

澤連斯基週二（8月13日）與烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）進行網上通話，隨後在社交媒體上發文說：「儘管戰鬥艱難而激烈，但我們的軍隊仍在庫爾斯克地區繼續前進，我們國家的『談判籌碼』也在增長。74個定居點處於烏克蘭的控制之下。」

新華社報道，澤連斯基說，烏克蘭已控制庫爾斯克地區74個居民點，並在這些居民點開展檢查和穩定措施。為烏克蘭控制區制定人道主義解決方案的工作仍在繼續。烏克蘭下一步行動的準備工作也在進行中。

瑟爾斯基向澤連斯基通報說，烏克蘭軍隊在過去24小時內控制了庫爾斯克地區40平方公里領土。截至12日，烏克蘭軍隊已控制俄羅斯約1000平方公里領土。

基輔的說法與俄羅斯描繪的畫面不符，俄軍少將阿勞迪諾夫（Apti Alaudinov）說，烏克蘭軍隊攻勢已受阻，俄國防部說，烏軍對距離邊境約26至28公里村莊的襲擊已被俄軍挫敗。

圖為2024 年8 月11日，俄羅斯庫爾斯克（Kursk）有該住宅樓被一枚被摧毀的烏克蘭導彈碎片擊中。（Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via REUTERS）

庫斯克州州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）週一（12日）指出，烏克蘭已控制該州28個聚落。

烏克蘭外交部發言人蒂克希（Georgiy Tykhy）在記者會中說：「俄羅斯越早同意訴諸公正的和平手段……烏克蘭國防軍對俄羅斯的突襲行動就會越快停止。」

蒂克希強調：「與俄羅斯不同，烏克蘭不需要其他人的財產。烏克蘭無意奪取庫爾斯克地區的領土，但我們希望保護我們人民的生命。」

普京：俄方將堅決回應烏方在邊境地區一系列挑釁

8月6日凌晨，約1000名烏克蘭士兵駕駛坦克和裝甲車衝過俄羅斯邊境，突襲俄羅斯庫爾斯克州，隨後雙方在該州爆發激烈衝突。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12日就俄南部邊境局勢召開會議時說，俄方將堅決回應烏方在邊境地區的一系列挑釁。

烏克蘭將此次跨境行動視為防禦行動，稱其軍隊已經控制了俄羅斯自6月以來發動2000多次跨境襲擊的地區。

美國總統拜登（Joe Biden）週二說，烏克蘭對俄羅斯的軍事入侵「給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）帶來了真正的困境」，並補充說，美國官員就此舉與烏克蘭保持着密切聯繫。

美國官員說，美方仍在確定烏克蘭入侵俄羅斯的目的是什麼。拜登在抵達新奧爾良後回答記者提問時說，在過去的六到八天裏，他每隔四到五個小時就會聽取一次有關烏克蘭行動的簡報。這是他對這次似乎讓俄羅斯措手不及的行動發表的首次實質評論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

