巴塞新星耶馬父親中刀　疑涉爭執被報復　傷重但無生命危險

西班牙《先鋒報》（La Vanguardia）8月14日報道，效力巴塞隆拿的新星拉明耶馬（Lamine Yamal），其35歲父親Mounir Nasraoui當晚在西班牙東北部城鎮馬塔羅（Mataro）的一個停車場被刺傷。英國《鏡報》報道，暫時未知事件詳情，但有3人因被捕，警方仍在尋找涉案的第4人。



2024年7月9日，歐國盃四強賽事，拉明耶馬（Lamine Yamal）助西班牙擊敗法國。（Reuters）

路透社指出，根據《先鋒報》報道，Mounir Nasraoui被送往附近城市Badalona的醫院，情況被列為「嚴重」，報道指警方已經找到幾名目擊者。不過，當地警方及和馬塔羅地方政府發言人，均未就報道回應。

beIN Sports引述消息人士稱，事件疑涉報復襲擊，相信與之前的爭執有關，網上亦流傳據指是Mounir Nasraoui遇襲前，當日稍早時間與人爭執的畫面。

beIN Sports指出，Mounir Nasraoui雖傷勢嚴重，但沒有生命危險。而體育網站Relevo更報道，Mounir Nasraoui已經出院並回到家中，但消息無法證實。

拉明耶馬年僅17歲，在沿海城鎮馬塔羅長大，在剛過去的歐國盃表現出色，備受矚目。