西甲｜巴塞超級新星耶馬新球季轉穿19號　當年美斯曾穿相同號碼

年僅17歲拉明耶馬（Lamine Yamal）在今屆歐洲國家盃大爆發，成為當今球壇的超級新星，同時協助西班牙捧走歐國盃。巴塞隆拿公布，耶馬新球季將穿上19號，這個號碼美斯當年都穿過。



剛滿17歲的拉明耶馬，已經是歐國盃冠軍得主。（Getty Images）

洲際超級盃｜歐國盃盟主西班牙對美洲盃冠軍阿根廷 耶馬盼鬥美斯

歐國盃最強新星｜耶馬一路做功課一路爭冠軍 17歲天才破比利紀錄

「天才中學生」拉明耶馬在巴塞隆拿已經屢次打破紀錄，今夏穿上西班牙球衣，在歐國盃的舞台大爆發，7場賽事皆有上陣，交出1入球4助攻，更在四強戰射入世界波，以16歲362日之齡刷新歐國盃史上最年輕入球球員的紀錄，同時當選歐國盃最佳年青球員。

出戰歐國盃決賽前，耶馬曾表示：「我希望美斯贏美洲盃，而我贏得歐國盃，那我們可以在洲際超級盃交手。」一切正如耶馬所願，他與美斯即將在洲際超級盃交手。

耶馬「受洗」一幕，被不少球迷形容為「受球王祝福的嬰兒」。（Getty Images）

完成歐國盃後，巴塞隆拿在官方網站宣布，拉明耶馬來季將會成為一隊球員，而這名17歲新星將穿上19號球衣，與他在西班牙國家隊的號碼相同。

古華特（Patrick Kluivert）﹑阿古路﹑費倫托利斯等球員曾經穿上巴塞19號，而最知名的19號，必定是美斯。這名阿根廷球王在穿上10號時，曾經在05/06至07/08的三季間穿上19號。拉明耶馬如今接過巴塞這個號碼，再度與美斯扯上關係。

耶馬在西班牙亦是穿19號球衣。（Getty Images）

耶馬新球季將在巴塞穿上19號。（X截圖）

當耶馬還是手抱嬰兒時，他已經與美斯有親密接觸，當年20歲的美斯抱着初生幾個月的耶馬洗澡，為聯合國兒童基金會拍攝慈善月曆。

耶馬這名當年被球王「祝福」的嬰兒，如今接過對方曾穿的19號球衣，希望複製對方的傳奇之路。

美斯當年也穿過19號球衣。（資料圖片／Getty Images）