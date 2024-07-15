歐國盃最強新星｜耶馬一路做功課一路爭冠軍　17歲天才破比利紀錄

20年前歐國盃，朗尼及C朗拿度閃耀登場，兩人隨之成長為一代球星。在今屆歐國盃亦出現了一名耀目新星，剛滿17歲的西班牙翼鋒拉明耶馬（Lamine Yamal）表現八面玲瓏，創下一個又一個最年輕紀錄，更榮登助攻王，幫球隊勇奪冠軍，風芒比當年的朗尼及C朗有過之而無不及。



耶馬與母親及弟弟合照。（Getty Images）

在上周六17歲生日的拉明耶馬在歐國盃正選登場，以17歲1日成為歐國盃及世界盃史上最年輕在決賽登場的球員，前紀錄是巴西球王比利，比利在1958年世界盃決賽以17歲249日之齡披甲，助球隊以5：2贏瑞典捧盃。

拉明耶馬在上半場表現不算搶鏡，受制於英格蘭左閘勞基梳爾。不過，在下半場一開波，他就找到機會，跑到梳爾與馬克古希之間的空位，接應丹尼爾卡華積的傳球，推入中路，避開梳爾的追纏，斜傳予遠柱的尼高拉斯威廉斯，後者無人看管下一射入網，為西班牙打開紀錄。

耶馬與弟弟分享最佳年青球員的獎盃。（Getty Images）

拉明耶馬取得今屆賽事第四次助攻，年紀輕輕已榮登今屆歐國盃助攻王。更難得的是，他在淘汰賽階段場場有直接貢獻，十六強對格魯吉亞助攻法比安雷斯頂入頭槌，為球隊超前2：1；在八強對德國的硬仗，他助攻丹尼爾奧莫射入開紀錄的一球；在四強對法國，他接應艾華路莫拉達的傳球，射出一記精彩靚波，為球隊追成1：1。

在今屆賽事，拉明耶馬根本就像為破紀錄而來，分組賽首戰對克羅地亞披甲，以16歲338日成為史上最年輕的歐國盃球員，同場交出助攻，成為歐國盃史上最年輕的助攻球員。在對法國的四強，他則以16歲362日成為歐國盃史上最年輕的入球球員。

耶馬被選為今屆賽事最佳年青球員，這個獎項在2016年起設立，首屆得獎者是葡萄牙的連拿度辛捷士，去年則由西班牙中場柏迪得獎。

耶馬在限時動態表示完成中學義務教育階段（ESO）及贏得歐國盃。（Instagram）

耶馬本身還未唸畢西班牙的義務教育中學課程，所以在歐國盃期間，他還要做功課及上網課。他在參加賽事前說過：「我要上課，每天都有不同功課。如果他們見到我要踢十六強或者八強，就不會給我太多功課，但如果在休息日，老師知道我空閒，就會叫我做多一些。」

說起歐國盃爆起的新星，令人想起20年前的朗尼及C朗，但耶馬的爆發更搶鏡奪目，首先他更加年輕，比當年的朗尼及C朗年輕1至2歲，再者朗尼及C朗那一屆都未能為球隊摘冠。

耶馬前途無限。（Getty Images）

效力巴塞隆拿的耶馬說：「我真的很開心，這是夢想，我期待回到西班牙時，可以跟所有球迷慶祝。這是歷來最好的生日禮物。當英格蘭披平，形勢變得困難，我不知這支球隊以什麼組成，但我們一定可以站起來反擊。」耶馬天才橫溢，過去一季在巴塞上位，在歐聯及西甲都有大量上陣機會。

得到耶馬助攻的隊友尼高拉斯威廉斯說：「拉明真的不可思議！你們在今屆賽事都見我到，他的潛力無限。他不只是個優秀球員，還是一個好人。」