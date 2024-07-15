洲際超級盃｜歐國盃盟主西班牙對美洲盃冠軍阿根廷 耶馬盼鬥美斯
撰文：顏銘輝
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歐國盃冠軍西班牙及美洲盃冠軍阿根廷將會爭奪「洲際超級盃」（Finalissima）錦標，這代表17歲西班牙超新星拉明耶馬有機會跟阿根廷球王美斯交手。今屆賽事未公布詳情，若果按上屆安排，比賽會在明年夏天於中立場上演。
在決賽前，耶馬曾表示：「我希望美斯贏美洲盃而我贏得歐國盃，所以我就可以在洲際超級盃跟他交手。」結果如他所願，西班牙在歐國盃決賽贏英格蘭2：1捧盃，歷史性第四次成為歐洲之王，阿根廷同日在美洲盃決賽加時以1：0挫哥倫比亞，破紀錄第16次封王。
什麼是「洲際超級盃」（Finalissima）？
「洲際超級盃」（Finalissima）是一場由應屆歐國盃冠軍及美洲盃冠軍交手的比賽，勝方可以贏得獎盃。在意大利語，Finalissima是指大滿貫。洲際超級盃的雛型在1985年出現，由法國擊敗烏拉圭，之後在1993年又舉辦過，阿根廷靠互射十二碼贏丹麥。時隔近30年，歐洲足協及南美足協在兩年前復辦，由阿根廷以3：0贏意大利捧盃。
西班牙對阿根廷的「洲際超級盃」何時舉行？
官方未公布比賽日期及地點。若果參考上屆，相信這場比賽會在明年夏天舉行。上屆的比賽在中立場溫布萊球場舉行。
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