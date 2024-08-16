貝東丹當選泰國總理　他信幼女屬香港常客　5年前尖沙咀辦婚宴

泰國下議院8月16日通過前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）出任新總理，這位37歲新當選人在香港留下過眾多足迹，包括2019年在香港舉辦豪華婚禮。



貝東丹生於1986年8月，在曼谷長大，在她8歲時，父親他信開始從政，她後來稱自那天起她的生活便與政治分不開，2006年，本來擔任總理的他信遭軍方趕下台，貝東丹當時正在泰國讀大學，「有時，我會看到父親的照片釘在牆上，被畫交叉或劃花…… 對於20歲的我來說，被仇恨包圍是很難克服的。」

她之後到英國繼續學業，修讀酒店管理，畢業後開始參與家族生意，她成為泰國地產商SC資產的大股東，也成為機構Thaicom Foundation的董事會成員。據泰媒Khaosod報道，她並持有多間公司股份，包括曼谷瑰麗酒店。

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貝東丹是他信家族商業王國的一員，她也曾多次出現在香港傳媒的新聞版面上，因她在香港留下不少足迹，例如根據香港土地註冊處紀錄，她2008年底以個人名義斥資4,500萬元購入九龍京士柏山別墅，面積3,313平方呎，及後於2010年10月以6,350萬元售出。

2019年3月，她與機師男友彼多（Pidok Sooksawas） 在香港尖沙咀瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）成婚，舉行豪華婚禮，大批名人政要出席。

在往後數年，貝東丹不時出入香港，在社交網站Instagram分享在香港的照片，例如參觀大埔慈山寺、到妹記吃粥、與家人去尖沙咀田舍家晚膳等。今年4月，她又上傳帶孩子遊玩香港海洋公園的照片。

37歲的貝東丹成為泰國歷來最年輕總理，也是第二位女總理，除了因她的政治世家背景外，泰國政治學者尤塔蓬（Yuttaporn Issarachai）指出，原因也與執政為泰黨的「支持青年行動」策略有關。

他也指出，貝東丹面對的難題包括要「擺脫幾十年來主導泰國政壇的保守派和軍事影響」並不容易，且她過去未經考驗，例如她從未擔任過民選政府職位，也沒有政府行政經驗。