英國騷亂｜警方指1117人被捕　1示威者被判暴力騷亂罪　獲刑6年

路透社8月16日引述英國國家警察局長委員會（The National Police Chiefs' Council ）公布的最新數據報道，警方已就紹斯波特（Southport）襲擊案引發的示威抗議，共拘捕了1117人。其中兩名男子被判處暫時最長的刑期，兩人因為干犯暴力騷動罪，分別獲刑6年和4年8個月。



8月3日，在英格蘭東北部的侯城（Hull），一名48歲的男子因嚴重種族刑事損壞和暴力騷亂（violent disorder）等多項罪行被判處6年監禁。

法官表示，威爾金森（David Wilkinson）在12小時內由種族主義和仇恨引發的「暴徒暴力」中扮演了主導角色，他不但腳踢警察，還向他們投擲飛彈、吐口水，並試圖縱火。

另一名25歲男子哈尼 (John Honey) 則因暴力騷亂和入室盜竊被判入獄56個月。

上述兩個刑期都是暫時判處最長的刑期，之前判處最長的刑期為3年4個月。

圖為2024年8月2日，在英國新德蘭（Sunderland）的反移民騷亂中，有人在馬路上向執法人員投擲物件。 （圖片來源：TikTok@whatsthecracklike/ via Reuters）

英國皇家檢察署（Crown Proseuction Service）16日起訴一名32歲男子干犯暴動罪（riot），而在15日他們則起訴一名15歲男子暴動罪。

在英國，暴動罪比暴力騷亂罪更嚴重，最高刑期為10年。

2024年8月10日，北愛爾蘭倫敦德里發生衝突，抗議者向警方投擲燃燒彈。（Reuters）

英格蘭紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案後，引發極右翼在各地發起大規模的反移民暴力騷亂事件。

英國國家警察局長委員會表示，已就示威騷亂拘捕1117人。而根據英國司法部（Ministry of Justice）公布的最新數字，已有460人上庭進入司法程序，327人還押候審，215人已獲判刑或等候判刑。