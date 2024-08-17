英國騷亂｜警方指1117人被捕 1示威者被判暴力騷亂罪 獲刑6年
撰文：王海
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路透社8月16日引述英國國家警察局長委員會（The National Police Chiefs' Council ）公布的最新數據報道，警方已就紹斯波特（Southport）襲擊案引發的示威抗議，共拘捕了1117人。其中兩名男子被判處暫時最長的刑期，兩人因為干犯暴力騷動罪，分別獲刑6年和4年8個月。
8月3日，在英格蘭東北部的侯城（Hull），一名48歲的男子因嚴重種族刑事損壞和暴力騷亂（violent disorder）等多項罪行被判處6年監禁。
法官表示，威爾金森（David Wilkinson）在12小時內由種族主義和仇恨引發的「暴徒暴力」中扮演了主導角色，他不但腳踢警察，還向他們投擲飛彈、吐口水，並試圖縱火。
另一名25歲男子哈尼 (John Honey) 則因暴力騷亂和入室盜竊被判入獄56個月。
上述兩個刑期都是暫時判處最長的刑期，之前判處最長的刑期為3年4個月。
英國皇家檢察署（Crown Proseuction Service）16日起訴一名32歲男子干犯暴動罪（riot），而在15日他們則起訴一名15歲男子暴動罪。
在英國，暴動罪比暴力騷亂罪更嚴重，最高刑期為10年。
英格蘭紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案後，引發極右翼在各地發起大規模的反移民暴力騷亂事件。
英國國家警察局長委員會表示，已就示威騷亂拘捕1117人。而根據英國司法部（Ministry of Justice）公布的最新數字，已有460人上庭進入司法程序，327人還押候審，215人已獲判刑或等候判刑。
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