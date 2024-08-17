颱風安比離開日本　交通陸續恢復正常

強颱風安比（AMPIL）以每小時200多公里的風速襲擊了日本部分地區後，已轉至太平洋，首都東京大部分地區倖免於難，火車和部分航班得以恢復。



法媒報道，安比逼近時，東京及周邊地區保持高度警惕，交通服務、旅行、活動和學校課程大規模取消。氣象廳敦促東部居民警惕大浪、山體滑坡、低洼地區積水以及河流水位上升或洪水泛濫。氣象廳針對東京發佈了大雨和暴風雨警報。

安比星期六（8月17日）早上離開日本朝東北方向進入太平洋，陣風風速達到每小時216公里（134英里）。

即便如此，日本氣象廳仍警告：「由於颱風周圍的空氣暖濕，日本北部一些地區正在經歷大雨。」

氣象廳在星期六上午發布的預警中說：「請注意，到目前為止，部份地區的強降雨已顯著增加了山體滑坡的風險。」

儘管東京的災難並未像人們擔心的那樣發生，但「安比」仍造成一些輕微損壞，包括窗戶破碎、樹木倒塌和電線桿折斷等。

日本中央鐵路公司（Central Japan Railway Company）前一天封閉了東京和名古屋之間的繁忙路段，日本大部份子彈火車網絡於星期六恢復正常。公司在網站發佈的公告說：「JR中央子彈火車今天照常運營。」

航空公司仍受到一定影響，日本放送協會（NHK）報道，截至星期六上午，全日本航空（All Nippon Airways）和日本航空（Japan Airlines）共取消了68個航班，前一天取消的航班則達數百個。

本文獲《聯合早報》授權轉載

