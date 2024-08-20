世界最老婆婆逝世享年117歲　昔談長壽秘訣：遠離麻煩友

世界最老人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera）在西班牙逝世，終年117歲。她昔日分享長壽秘訣時談到，不止是靠幸運與好基因，還有與親友的良好聯繫、接觸大自然、遠離麻煩友（Toxic people，意指情緒不穩定、對他人造成負面影響的人）等。



莫雷拉的家人透過社交網站X（前稱Twitter）發文指，「她離開我們了，她正如自己希望的方式離世了，在她的睡夢中，安詳、沒有痛苦…… 我們將永遠記住她的建議與善意。」

莫雷拉2023年1月獲健力士世界紀錄確認為世上最年長的人。根據美國老年學研究組織U.S. Gerontology Research Group所指，在莫雷拉離世後，世上最年長者是日本的糸岡富子（Tomiko Itooka），她現年116歲。

莫雷拉1907年3月生於美國，8歲時隨來自西班牙的家人回國，在加泰羅尼亞（Catalonia）定居，她1931年與醫生Joan Moret結婚，相伴40多年，直至丈夫72歲時離世。她有3名孩子、11名孫兒女及13名曾孫兒女。

她一生經歷兩次世界大戰、西班牙內戰、西班牙流感疫情等，也見證過2020年代初的新冠肺炎疫情。

莫雷拉生前不時在社交網站發文，她會說道「我是老的，很老，但不是傻瓜。」

她也曾分享長壽秘訣，稱不止靠幸運與好基因，也有「紀律、平靜、與親友的好聯繫、接觸大自然、平穩的情緒、無憂慮、無遺憾、樂觀正面，還有遠離麻煩友（Toxic people）。」