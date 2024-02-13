長壽之國｜日本61年前僅153名百歲人瑞　如今破9萬　女性佔九成

1963年時，日本的百歲老人還很少，全國只有153名。



60年後的2023年，這個數字已經增加到了9萬2139人。現今已經進入了人人都需要為活過百歲做好思想和物質準備的時代。

1981年才突破1000人 1998年已破1萬人（點圖放大看相關數據）：

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按照截至2023年9月1日的居民基本台帳統計，日本百歲老人同比增加1613人至9萬2139人，已連續53年增加。

日本是全球屈指可數的長壽之國，百歲老人中絕對多數是女性，佔比高達88.5%。

日本最長壽的老人，女性是115歲的糸岡富子（兵庫縣蘆屋市），男性是111歲的薗部儀三郎（千葉縣館山市）。

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1963年制定《老人福祉法》時，全國只有153名百歲老人，1981年突破1000人，1998年突破1萬人，之後一直保持穩步成長。

從各都道府縣來看，每10萬人口中百歲老人最多的是島根縣（155.17人），最少的是埼玉縣（44.79人），差距近3.5倍。整體呈現西高東低的狀態，尤其是關東地區等城市圈，百歲老人的比例較低。

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