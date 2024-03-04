最潮人瑞｜美國時尚婆婆Iris Apfel逝世　2天前才慶祝102.5歲生日

美國紡織專家、知名室內設計師暨時尚達人Iris Apfel1日離世，享壽102歲，死因未明。



她生前以怪奇服裝風格聞名，還熱愛經營社群平台，被譽為「最潮阿嬤」。

她有每半歲慶生的習慣，過世前2天才剛發文慶祝102.5歲，如今離世噩耗傳出令時尚圈相當不捨。

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美聯社報稱，Iris Apfel出生於1921年8月29日，畢業後就踏入時尚圈。

她是紡織品和古董織物專家，1950年成立紡織公司「舊世界織布工坊」（Old World Weavers）， 曾替6位美國總統負責白宮室內設計工作。化妝品品牌雅詩蘭黛的已故創辦人雅詩蘭黛（Estée Lauder） 、已故瑞典國寶級電影女演員嘉寶（Greta Garbo）都曾是她的客戶。

Iris Apfel以大膽穿搭聞名，例如將羽毛圍巾搭配手鐲、印第安原住民圖騰外套等。她時常戴著又大又圓的黑框眼鏡，塗著鮮紅口紅，加上一頭斑白短髮，每次出席時裝秀都是目光焦點。她曾表示：「我不漂亮，永遠不會漂亮，但這並不重要，我有更好的特點——造型。」

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她特異獨行的風格，讓紐約市大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art's ）2005 年舉辦一場以她為題的時尚造型特展《Rara Avis》（拉丁語中意為「稀有鳥類」），知名已故導演艾拔美素斯（Albert Maysles）也為她拍攝紀錄片《時尚天后的繽紛人生》（Iris）。

Iris Apfel晚年活躍於社群媒體，在 Instagram 上有近300萬粉絲，TikTok上也有21.5萬粉絲，她從未退休，曾表示：「我認為在任何年齡退休都比死亡更糟，只是某個數字出現並不意味你必須停止。」她也表示：「時尚和潮全然不同，你可以輕易地透過花錢變潮，但我認為時尚就在DNA裏，它代表原創性和勇氣。」

她的經紀人在聲明中指出：「與她一起工作是我一生的榮幸，我會想念她每天打來的電話。她對工作有永不滿足的渴望是，一位有遠見的人。」

Iris Apfel的丈夫2015年已去世，兩人膝下無子。

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