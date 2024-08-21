肯尼亞涉殺害42名女子疑犯羈押期間逃脫　8警涉協助遭停職

非洲肯尼亞警方上月在首都內羅畢（Nairobi）逮捕一名男子，他涉嫌殺害42名婦女後，將屍體扔進廢棄的採石場。他8月20日在被羈留的警局逃脫，當局展開追捕。警方表示，8名警察因涉嫌助逃脫而被停職。



33歲兇嫌Collins Jumaisi居住內羅畢南部一處廢棄採石場附近，該採石場已被當作垃圾場。當局早前尋獲至少9具殘缺不全、以膠袋包裹的屍體，疑犯落網後承認，自2022年殺害42名婦女。他指妻子是第一個受害者，據指他將妻子勒死並肢解，然後棄在採石場。

警方發言人Resila Onyango指出，Collins Jumaisi與其他12名涉及非法入境的的厄立特里亞（Eritrea）籍疑犯，20日一同逃離位於內羅畢的警察局。

被告律師早前向法庭表示，Collins Jumais是在嚴刑下被迫認罪，檢方則否認他曾遭受虐待。不過，坊間有聲音質疑，為何警方在長達兩年時間，未留意到有42人失蹤被殺。卻在發現屍體後不到3日，便能成功逮捕犯人。