美媒指拜登擬調整核戰略應對中國　北京反駁：無意進行軍備競賽

美媒8月20日稱，美國總統拜登（Joe Biden）3月批准一項高度機密的核戰略計劃，調整華盛頓針對中國「核武庫擴張的威懾戰略」。中國外交部發言人毛寧主持21日表示， 中國始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意與任何國家進行軍備競賽。



毛寧21日在例行記者會表示，中方對有關報道感到嚴重關切，事實充分證明，美國近年來不斷翻炒所謂的「中國核威脅論」，不過是為自己推卸核裁軍責任、擴張核武庫、謀求壓倒性戰略優勢尋找藉口。

2024年7月11日，美國華盛頓，美國總統拜登（Joe Biden）在北約成立75周年峰會期間的記者會上發表演說。 REUTERS

毛寧稱，中國的核武庫與美國完全不在一個量級，中方奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦的核戰略。

毛寧強調，反觀擁有最大最先進核武庫的美國，頑固堅持以首先使用核武器為基礎的核威懾政策，持續投入巨資升級「三位一體」核力量，並公然為別國量身定製核威懾戰略，美國才是全球最大的核威脅戰略風險的製造者。

圖為2024年1月16日外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

她敦促美方切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅、實質性削減核武庫，停止核共享、延伸威懾、擴大核聯盟等破壞全球和地區和平穩定的消極舉動。