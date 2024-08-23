印度5男巴士車廂輪姦女學生　司機售票員也伸魔爪　舉國震怒

受到加爾各答女醫「遭殺害瀆屍」影響，印度近期強姦事件再度掀起高度關注，然而即便警方加強掃蕩力度，卻仍難以阻止悲劇在各地不斷發生。



一名17歲少女深夜獨自搭巴士期間，竟遭包含司機在內的5名男子輪流強姦，警方也迅速介入調查。

一名17歲少女深夜獨自搭巴士期間，竟遭包含司機在內的5名男子輪流強姦，警方也迅速介入調查。（X@gauravtalwarTOI）

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綜合《印度時報》（India Times）等外媒報道，事件發生在當地時間8月12日，位於印度北阿坎德邦（Uttarakhand）的德拉敦（Dehradun）。

受害17歲少女於深夜獨自搭乘州際巴士期間，竟遭多達5名男子輪流強姦得逞，警方則在獲報趕抵後，將5名嫌犯全數逮捕。

事件發生後，少女被相關人員安置在政府女子之家，同步聯絡其家屬協助處理、並提供後續的醫療照顧。

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而5名嫌犯的身分也被公開，眾人驚訝的發現連巴士司機、售票員都涉入其中。

對此當局下令加快調查進度，呼籲嚴辦並承諾會加強州治安穩定。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】