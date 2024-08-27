Uber將歐洲司機資料傳美國 遭荷蘭罰款2.9億歐元
撰文：蕭通
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荷蘭數據保護局（Dutch Data Protection Authority，PDA）於8月26日宣布，對美國召車程式優步（Uber）的營運商處以2.9億歐元罰款，理由是Uber將歐洲地區司機的個人數據傳送至美國。
該機構表示，Uber在歐洲地區收集司機的敏感信息，包括賬戶詳情、位置信息、照片、支付信息、身份證件等，在某些情況下甚至涉及犯罪記錄和醫療數據。由於Uber從2021年8月起不再使用標準合約條款，因此來自歐盟的司機的數據沒有得到充分保護。
當局指出，在此後長達逾兩年時間，這些資料在沒有適當機制下，就被傳送到Uber位於美國的總部，導致數據未能得到充分保護，此行為「嚴重違反」歐盟《通用資料保護規例》（GDPR）。
該案源於170名法國Uber司機的投訴，但由於Uber在歐洲的總部設於荷蘭，因此由荷蘭當局開罰。
此前，荷蘭數據保護局去年亦曾向Uber處以1,000萬歐元的罰款，原因是Uber未能披露有關數據的保留期限等細節，Uber已對罰款提出異議。
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