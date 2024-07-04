食人菌．日本旅遊注意｜逾1100人染疫　5孕婦這時間點後感染身亡

【日本甲型鏈球菌．食肉菌】新冠疫情改變了許多人的生活方式，不僅需經常戴口罩，回家後清潔雙手等措施也成為日常。



然而，日本報道指出，疫情期間無聲無息的食人菌「暴發性甲型溶血性鏈球菌」在日本快速蔓延，今年感染人數已突破1100人，創下歷年新高。

食人菌「暴發性甲型溶血性鏈球菌」在日本快速蔓延，今年感染人數已突破1100人，創下歷年新高。（NHK）

2023年7月至2024年3月期間，更有5位孕婦因感染這種食人菌而死亡。

面對這一情況，學者呼籲大眾應持續保持戴口罩、勤洗手等良好衞生習慣。

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「暴發性甲型溶血性鏈球菌」在新冠疫情嚴峻期間病例變少，但新冠感染等級降級後再次在日本迅速蔓延。

據統計，今年感染人數已突破1100人，且2023年7月至2024年3月期間，已有5位孕婦因感染該菌而死亡。

聖瑪莉安娜醫科大學教授長谷川潤一研究了2010年1月至2024年3月間，產婦因暴發性甲型溶血性鏈球菌感染而死亡的案例，發現新冠疫情爆發前，每年約有1至5人因該病死亡，但在新冠的3年間並無相關死亡案例。

聖瑪莉安娜醫科大學教授長谷川潤一（NHK）

進一步分析感染途徑，發現七成以上的產婦是經由「上呼吸道」而被感染，推測新冠期間未出現有食人菌傳染的原因在於，疫情期間人人皆戴口罩、勤洗手、勤消毒而間接抑制了食人菌的傳染。

根據日本國立感染症研究所的數據指出，甲型溶血性鏈球菌中患有「爆發性（劇症型）」的患者已達650人。

目前已知的感染途徑中，44%為傷口感染，35％為感染途徑不明，9%為飛沫傳染。

日本食人菌感染人數創新高。（X@smile106uvu）

日本食人菌可透過飛沫傳染。（X@yuruhuwa_kdenpa）

不僅是孕婦，自去年夏天以來，也有許多兒童因感染食人菌而出現發燒、喉嚨發炎等症狀。雖然大部分由咽喉炎引發的A型溶血性鏈球菌屬輕症，但如出現「侵入性甲型鏈球菌感染症」的症狀，則需視情況住院治療。

侵入性A型鏈球菌感染症雖不像「暴發性」會有休克等急性症狀，但可能引發重度肺炎、關節炎、骨髓炎等病症。

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據報道，東京都立小兒綜合醫療中心統計稱，2020年新冠疫情的3年間並無因「侵入性鏈球菌」感染而就醫的患者，但自去年秋天以來，相關病例有不斷增加的趨勢。

因此，國立感染症研究所呼籲民眾應保持勤洗手、戴口罩、咳嗽捂口鼻、有傷口時立即消毒等相關預防措施。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】