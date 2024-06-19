日本食人菌個案突破1,000宗　全國「6種疾病」疫情一齊爆發

【日本食人菌/食肉菌/甲型鏈球菌/鏈球菌中毒性休克綜合症/STSS/皮膚爆拆/傷口感染/日本/鏈球菌中毒性休克綜合症/日本蜱蟲病/M1UK】日本國立感染症研究所（NIID）6月18日指出，6月3日至9日一週內，日本全境多個都道府縣同時爆發6種傳染病疫情，而且都已達到「流行」的等級。它們分別是甲型鏈球菌咽喉炎、流行性腮腺炎、咽結膜熱、手足口病、疱疹性咽峽炎及感染性腸胃炎。



日本國立感染症研究所18日宣布，暴發型鏈球菌中毒性休克綜合症（streptococcal toxic shock syndrome，STSS）傳染進展迅速、累計確診人數已破千，創歷史新高。

截至6月2日，日本2024年STSS病人累積人數在創歷史新高，達977人，但截至9日，STSS病人總數增加了42人，達1,019人。

依都道府縣劃分，東京都確診人數最多，為150人，其次是愛知縣（69人）、埼玉縣（68人）、神奈川縣（59人）、大阪府（55人）、千葉縣（51人）。

STSS可由人體甲型鏈球菌而引發，會出現發高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，或是導致手腳壞死，甚至引發多重器官衰竭，致死率高達30%至50%。

大阪公立大學的金子幸弘教授指出，甲型鏈球菌引發的疾病主要分為2類，分別是常見於小學生的咽喉炎，以及成人也會感染的重症型食人菌。

研究為防範疫情持續擴大，呼籲民眾應正確認識疾病並進行預防措施；準備赴日旅遊的外國旅客也應注意手部衛生、配戴口罩以及妥善消毒傷口等，避免感染。

目前尚無針對STSS 的有效疫苗，厚生勞動省呼籲採取基本的感染控制措施，如另勤洗手、注意咳嗽禮儀、保持傷口清潔，以及妥善處理傷口，以防感染。

金子幸弘表示，在歐洲流行的新型變異株M1UK近期也開始出現在日本，雖然尚無法確定M1UK與STSS之間的關聯，但懷疑這可能是導致STSS病人數激增的原因之一。他補充道，重症型感染更容易發生在免疫力低下或有慢性病的群體中，特別是40至50歲的成年人。

圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場行逛。（Reuters）

圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場行逛。（Reuters）

手足口病

踏入夏季，除了食人菌疫情，蜱蟲病、手足口病等在日本的傳播情況亦令人擔心。

根據國立感染症研究所18日發布的初步報告顯示，由3至9日，17個都道府縣已達到每個哨點醫療機構確診個案宗數超過5.0宗的「警戒級別」。

手足口病現蹤的地方亦增加。國立感染症研究所稱，較上一週（5月27日至6月2日）新增5個都道府縣。在近畿地區，所有7個出現手足口病的縣（三重縣、滋賀縣、京都縣、大阪縣、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣）疫情均已達到警戒級別。

2024年累計報告數量為49,516個。依都道府縣劃分，大阪的人數最多，為6,549 人，其次是兵庫縣（3,185人）、鹿兒島縣（2,627人）、福岡縣（2,619人）、群馬縣（2,522人）和大分縣（2,046人）。

手足口病高峰期通常在6至7月，受感染者多是5歲以下兒童，症狀包括手、腳和口腔內出現紅疹、水泡或潰瘍，同時發燒。嚴重者可能引發腦膜炎等併發症。

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不止食人菌！日本爆多種傳染病 手足口病再達警報等級 竟與新冠疫情有關？（01製圖）

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日本食人菌感染人數創新高。（X@smile106uvu）

日本食人菌極可能透過飛沫傳染。（X@yuruhuwa_kdenpa）

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