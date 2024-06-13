日本食人菌蔓延到農村　旅遊留意「3個縣」　有喉嚨痛徵狀要小心

由甲型鏈球菌（A型鏈球菌，俗稱「食人菌」或「食肉菌」）引發的暴發型鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS）在日本出現令人擔心的病例激增情況，確診個案宗數創歷史新高。它可導致手腳壞死甚至死亡，它死亡率高達30%；曾有長者感染後48小時內死亡的病例。如今這種「食肉菌」也出蔓延到農村地區的迹象。



【日本食人菌/食肉菌/甲型鏈球菌/鏈球菌中毒性休克綜合症/STSS/皮膚爆拆/傷口感染/日本】根據香港衞生署轄下衞生防護中心，甲型鏈球菌是一種存活於咽喉和皮膚上的細菌。有些人可帶菌而沒任何病徵，有些則可能會出現不同嚴重程度的感染，例如猩紅熱。

絕大多數甲類鏈球菌感染只會引起輕微及常見的疾病，例如喉嚨痛（又稱鏈球菌咽喉炎）和膿皰瘡等皮膚感染。在少數情況下，甲類鏈球菌會導致嚴重甚至致命的疾病。

衞生防護中心稱，甲類鏈球菌感染在全年任何時間皆會發生。然而，外地數據顯示鏈球菌咽喉炎和猩紅熱在冬季及春季較常見，膿皰瘡則在夏季較常見。

這個菌之所以又被俗稱「食人菌」與「食肉菌」，因它可能引發「侵入性甲類鏈球菌疾病」，當甲類鏈球菌進入一般無菌的身體部位（如血液、肌肉或腦脊髓液，通常無法檢測到）會導致肌肉周圍的組織壞死，並導致許多器官的功能突然急劇下降。這有可能引致致命的疾病，例如壞死性筋膜炎、鏈球菌中毒性休克綜合症和腦膜炎。

日本食人菌已現蹤鄉郊地區，看來這不是遊客並不是能單純通過離開大城市，便能躲避的問題。圖為2022年6月29日，穿上租賃和服的女子行經日本東京淺草。（Getty）

日本旅遊・日本旅行・日本遊客・日本旅客・日本自由行・日本經濟・日本消費：圖為2022年6月29日，穿上租賃和服的女子行經日本東京淺草。（Getty）

感染後會怎樣？

鳥取大學醫院感染科千酌浩樹教授稱，「這是由一種稱為鏈球菌的細菌引起的感染。這種細菌通常會透過飛沫（例如唾液或呼吸道飛沫）進入人的身體，並引起稱為咽炎的喉嚨感染。

如這種細菌從喉嚨或傷口感染腳或手，就會引起肌肉和皮膚的鏈球菌感染，稱為「壞死性筋膜炎」。

他稱在日本其中約一半的病例被稱為「暴發型」，全身發生嚴重反應，血壓停止上升，肝、腎、心臟等多個器官受損，導致爆發性發作。

日本情況令人擔心的是，這種病不論病人年齡，感染很少會成為暴發性的。感染的人大多年齡在30歲以上，其中老年人居多。

千酌浩樹教授稱，它的感染途徑之一是飛沫，一個原因是新型冠狀病毒感染（COVID-19）。大流行結束後，人人都除下口罩了。他說，另一種導致傳播增加的原因是人們現在彼此接觸比以前更密切，導致接觸感染。

日本食人菌極可能透過飛沫傳染。（X@yuruhuwa_kdenpa）

日本食人菌感染人數創新高。（X@smile106uvu）

日本國立感染症研究所6月11日宣布，根據初步統計結果，STSS致死率高達30%至70%的，2024年病人人數迄今已有977人，比2023全年的最高紀錄941人還要多。

國立感染症研究所稱，自1999年開始，日本按《感染症法》報告確診「食人菌」個案以來，原有最高紀錄為2023年的941宗。

2024年個案宗數為2023年同期的約2.8倍，而且2024年僅用半年時間就打破941人這個紀錄。

【島根縣】玉造溫泉（島根縣官方網站）

愛知縣犬山市：犬山城（網站：犬山觀光訊息圖片）

根據各地區統計，東京確診個案最多，有145人宗，其次是愛知，有67人確診。

日本東京放送公司（TBS）6月13日稱，位於本州西部面向日本海一側的地區山陰縣也都證實出現「食肉菌」感染。

截至2024年5月，同在本州島西部山陰地方的島根縣已確診8宗，已超過2023年全年的病例（6宗）。

截至2024年5月，鳥取縣有6個確診病例，與2023年全年（6宗）一樣。

千酌浩樹教授稱「這有可能在日本任何地方傳播，我認為如果它在兩個山陰縣傳播也不會令人驚訝。」

鳥取縣自2023年10月起開始發出「甲型溶血性鏈球菌咽喉炎」警報，截至6月，「甲型溶血性鏈球菌咽喉炎」病人人數已逾3,200人，增加約7倍。日本東京放送公司（TBS）6月13日稱，事實證明這個病症已變得非常常見。

疑可透過飛沫感染 無慢性病年輕人也可中招 點圖放大看看日本醫學教授的預防建議：

日本食人菌疫情｜皮膚乾、香港腳也可導致感染 專家教最佳預防法（01製圖）

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東京女子醫科大學研究傳染病學的教授菊池賢稱，溶鏈菌容易從腳部傷口感染，指「預防的關鍵在於不要忽視腳癬或被鞋擦傷等小傷口，要及時處理。如果出現發高燒說胡話，或傷口突然腫脹，都是危險訊號。應立即叫救護車。」