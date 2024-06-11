日本食人菌疫情｜皮膚乾香港腳可導致感染　專家教最佳預防法

【日本甲型鏈球菌．食肉菌】新冠疫情後，日本感染「食人菌」案例急遽增加。



「食人菌」指的是日本劇症型鏈球菌感染症（STSS），致死率高達3至5成，感染後恐引發四肢壞死、器官衰竭等症狀。

日本食人菌感染人數創新高。（X@smile106uvu）

日本食人菌極可能透過飛沫傳染。（X@yuruhuwa_kdenpa）

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2014年，全日本僅有273人感染此疾病，今年才過一半，感染人數就已經破9百，刷新過去紀錄。日本醫生指出，許多患者四肢出現小傷口後沒有消毒與治療，導致感染「食人菌」。

綜合《讀賣新聞》等日媒報道，2024年才剛過一半，日本劇症型鏈球菌感染症（STSS）的感染人數就已達977人，刷新開始調查的1999年以來最高紀錄，是2023年同時期的2.8倍，引發外界關注。

A型鏈球菌是常見細菌，感染後偶爾會引發STSS，導致高燒、四肢腫大、急遽疼痛，短短數十小時就可能使患者器官衰竭、陷入休克。

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STSS患者大多是高齡者、發病後的致死率為3至5成，由於會伴隨四肢壞死，使STSS有「食人菌」之稱。

東京女子醫學大學感染科教授菊池賢表示，STSS患者急速增加的原因不明，推測是新冠疫情解封後，人與人接觸增加所致。

菊池指出，大部份STSS感染者因皮膚乾裂、香港腳等手腳有微小傷口，卻沒有消毒治療，導致感染發病。若民眾發現傷口在2至3小時內出現劇痛、急速腫大等狀況，就要盡速叫救護車。

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廣島大學醫學部客座副教授市川衛則指出，為了避免A型鏈球菌入侵傷口，受傷後必須先用肥皂清洗，在傷口癒合前使用藥水膠布或繃帶包紮。

處理傷口前也必須先洗手。此外，在傷口癒合前，必須避免進入游泳池、河川等容易引發細菌感染之處。

27歲前中日龍選手、現在隸屬於獨立棒球聯盟的瀧野要透露，他的左手中指5月17日遭門夾傷後，照樣出場比賽。4天後傷口突然發生劇痛，5月23日直接住院進行手術後，才得知他感染「食人菌」。

已故西武獅投手教練森慎二2017年也罹患STSS，短短幾天就器官衰竭過世，享年42歲。

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值得注意的是，東京感染症對策中心所長指出，許多STSS患者是因傷口遭鏈球菌入侵，但近日發現有不少患者的感染途徑不明，東京都4月已修改醫療從事者的指導手冊，將飛沫感染列入感染途徑。

此外，完全沒有慢性病的年輕人也可能罹患STSS，出現症狀仍需多加注意。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】