Telegram創辦人被捕　阿聯酋：要求法國允杜羅夫獲所有領事服務

俄衛網8月27日稱，阿聯酋外交部通過阿聯酋通訊社（WAM）27日發布聲明，要求法國緊急向在巴黎被拘捕的阿聯酋公民、即時通訊軟件Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）提供所有必要的領事服務。



阿聯酋外交部在聲明表示：「阿聯酋正密切關注被法國政府在勒布爾歇機場拘捕的本國公民、Telegram創始人杜羅夫的案件。我方已向法國政府提出要求，立即向他提供所有必要的領事服務。」

即時通訊軟件Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）2012年1月在德國慕尼黑出席論壇活動（Getty）

阿聯酋外交部在聲明中還指出，照顧、保護和追蹤監測本國公民事務的各個方面是阿聯酋的優先事項。

杜羅夫24日晚在巴黎勒布爾歇機場（Paris–Le Bourget Airport）遭扣押，擁有法國國籍的杜羅夫則在法國通緝名單中。

他可能出於Telegram拒絕與法國政府合作等原因，而被認為涉及多宗犯罪，包括恐怖主義、販毒、詐騙和洗錢在內的指控。杜羅夫或將面臨最高20年監禁。

圖為2016年2月23日，即時通訊應用程式Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）在西班牙巴塞羅那（Barcelona）舉行的世界流動通訊大會（Mobile World Congress）上發表主題演講。（REUTERS）

俄羅斯駐法國大使館告訴俄衛網，法國政府暫時沒有針對杜羅夫遭到羈押事件展開合作的意向。