Telegram創辦人被捕 阿聯酋：要求法國允杜羅夫獲所有領事服務
撰文：外部來稿(國際)
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俄衛網8月27日稱，阿聯酋外交部通過阿聯酋通訊社（WAM）27日發布聲明，要求法國緊急向在巴黎被拘捕的阿聯酋公民、即時通訊軟件Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）提供所有必要的領事服務。
阿聯酋外交部在聲明表示：「阿聯酋正密切關注被法國政府在勒布爾歇機場拘捕的本國公民、Telegram創始人杜羅夫的案件。我方已向法國政府提出要求，立即向他提供所有必要的領事服務。」
阿聯酋外交部在聲明中還指出，照顧、保護和追蹤監測本國公民事務的各個方面是阿聯酋的優先事項。
杜羅夫24日晚在巴黎勒布爾歇機場（Paris–Le Bourget Airport）遭扣押，擁有法國國籍的杜羅夫則在法國通緝名單中。
他可能出於Telegram拒絕與法國政府合作等原因，而被認為涉及多宗犯罪，包括恐怖主義、販毒、詐騙和洗錢在內的指控。杜羅夫或將面臨最高20年監禁。
俄羅斯駐法國大使館告訴俄衛網，法國政府暫時沒有針對杜羅夫遭到羈押事件展開合作的意向。
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