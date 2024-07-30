英國「國家已破產」？ 積重難返的問題很難解

英國首相辦公室當地時間7月28日稱，英國已經「破產且支離破碎」。在7月早前進行的英國議會下院選舉中，執政的保守黨落敗，工黨取得壓倒性勝利。這是時隔14年後，工黨再次成為執政黨。



工黨新政府成立後，新任英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）要求對過去14年保守黨的財政作為做出評估。 首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）28日表示：「評估顯示英國已經破產和支離破碎，這揭示民粹主義政治給經濟和公共服務造成的混亂，表明上一屆政府為本財政年度做出重大資金承諾，但不知道這些錢從何而來。」

2024年7月8日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在英國倫敦財政部向發表演講。（Reuters）

政府聲明稱，李韻晴7月29日向下議院詳述一個「破敗不堪」的國家，住房、醫療、水、教育、國防、交通和移民方面都存在危機或混亂。她說：「我們繼承一片爛攤子」。工黨方面稱，評估結果顯示有約「200億英鎊（將2,000億港元）的公共財政缺口」。

雖然這200億英鎊，看起來並不多。但這是新發現的財政虧空，是在原先赤字率基礎上，在預算計劃之外的虧空，這說明英國之前財政是出於相當混亂無序的狀態。法媒29日報道，英國政府在截至2024年3月底的上一財年內赤字達1,200億英鎊，財政赤字率已經高達4.4%。

事實上，英國近年來多個地方政府宣告「破產」，令地方公共服務面臨極大挑戰。同時，英國國民保健制度（NHS）、監獄等公共機構也面臨重重壓力。2023年11月，英國工業城市諾丁漢（Nottingham）宣告「破產」；英國第二大城市伯明翰（Birmingham）同年9月宣布「破產」。

自2018年以來，英國已有8個地方政府宣布破產。英國《衛報》2024年2月援引英國地方政府資訊機構LGIU的一份報告稱，英格蘭近十分之一地方政府已發出警告，由於面臨預算縮減等壓力，預計將在未來12個月內破產。

2024年7月1日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）和時任影子財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在牛津郡的一個農場與一名麵包師傅進行對話。（Reuters）

英國新首相說「英國已經破產」，更像是一個提前打一個預防針的免責聲明。要是以後英國真的破產，那工黨就可以說，這都是保守黨的責任，英國早就破產，是保守黨一直隱瞞，跟工黨沒有關係。

此外，英國財長向國會公布財政審查結果，也是為2024年晚些時候英國財政部公布預算和支出計劃鋪平道路。由於存在這個200億英鎊的財政缺口，英國財政大臣考慮延遲或取消部份鐵路和公路建設項目。

英國財長7月29日公布一連串改革措施，包括成立專門的監督辦公室以遏止政府鋪張浪費，減少外部顧問和出售閒置政府資產等。她還打算公布在本財政年度需節約開支的政府具體部門。這工黨的財政思路，也是有點要勒緊褲腰帶的意思。

2024年7月29日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在英國倫敦向下議院就公共財政狀況審計結果發表聲明後，舉行新聞記會發表講話。（Reuters）

不過問題是，在保守黨執政的14年裏，英國早就習慣大手大腳花錢，這驟然說要勒緊褲腰帶，具體執行力度會如何，還是挺讓人懷疑的。

畢竟，由儉入奢易，由奢入儉難。工黨除了說要勒緊褲腰帶，要打算要增稅，主打一個開源節流的意思。但不管勒緊褲腰帶，還是要增稅，都是屬於會動到很多既得利益群體的蛋糕，推行阻力自然非常大。

因此英國新首相才會說「英國已經破產」，只有把情況說得嚴重一些，這樣不管開源，還是節流，才有推行下去的可能性。不讓英國貴族們了解英國當前糟糕的財政情況，誰會願意勒緊褲腰帶過日子呢？

圖為2024年7月25日，英國新任首相施紀賢（Keir Starmer）訪問英國柴郡的工程公司並發表演說。（Reuters）

不管增稅開始削減開支，英國新首相施紀賢同時面臨黨外和黨內的壓力。外部，保守黨肯定會不遺餘力抨擊工黨政策。而在工黨內部，他也面臨着黨內左翼的壓力，後者要求政府增加公共服務的支持，並通過對富人增稅來獲得資金。所以，雖然施紀賢很清楚，面對當前英國糜爛的財政，必須要開源節流，但這種動刀子的事情，肯定是吃力不討好。

英國知名智庫「決議基金會」2024年發布的一份大型研究報告顯示，英國經濟已陷入停滯不前的狀態長達15年之久。在2008年次貸危機爆發後，英國的GDP確實已經停滯不前。

英國從上世紀90年代以來，就推行金融強國，開始製造業空心化。所以次貸危機對英國經濟的影響是很大。而且在經濟停滯的情況下，英國過去兩年通脹如此嚴重，這會嚴重衝擊民眾的生活。也難怪這次保守派會以慘敗告終。但問題是，工黨上台，就能解決英國的問題嗎？也是很難的。

對於普通人而言，政府破產到底意味着什麼呢？總體而言，政府將處於一種極度萎縮的狀態最直接的影響在於，政府提供的公共服務會壓縮到最低。