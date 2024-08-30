港人移民遭綁架燒屍｜加國警：47歲疑犯潛逃香港　將申紅色通緝令

加拿大早前發生的綁架謀殺燒屍案，疑犯被指已潛逃到香港，他涉嫌殺害多倫多地區萬錦市的56歲地產經紀梅育英（Yuk-Ying, Anita, MUI ），死者本身是從香港移民到加拿大。警方表示，調查人員準備向國際刑警組織申請紅色通緝令，要求世界各地的執法部門追緝並暫時逮捕。。



從香港移民加拿大的56歲的梅育英被綁架燒屍亡。（網上圖片）

梅育英1990年代從香港移民到加拿大多倫多，是當地知名房地產經紀人，活躍於華人社區活動及政商界。（網上圖片）

加拿大環球新聞（Global News）、加拿大廣播公司（CBC）等媒體8月29日報道，約克區警方表示，47歲疑犯胡志雄（Zhixiong Marko Hu，音譯）涉及梅育英的命案。死者是8月9日被家人報告失蹤，警方至22日公布，在安省帕里桑德（Parry Sound）發現其曾被焚燒的屍體。

警方證實，胡涉及一級謀殺罪，當局已在加拿大範圍內對他發出逮捕令。警方又稱，相信疑犯是有目標性犯案。

警方連日調查事件。（網上圖片）

據指出，梅育英1990年代從香港移民到加拿大多倫多地區，是當地知名房地產經紀人，房源包括豪宅、廣場和購物中心商業單位。她2017年曾接受訪問，表示與一些來自中國的高淨值移民投資者，完成許多商業地產和豪宅交易。